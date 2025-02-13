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Миранчук отметился голевой передачей в матче «Атланты Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» сыграла вничью в товарищеском матче с «Цинциннати» (2:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе команды из Атланты голы забили Мигель Альмирон и Саба Лобжанидзе, на которого результативную передачу отдал российский полузащитник Алексей Миранчук.

В следующей товарищеской встрече «Атланта» 15 февраля сыграет с «Далласом».

Напомним, Алексей Миранчук официально стал игроком американского клуба «Атланта Юнайтед» 30 июля 2024 года. «Атланта» заплатила итальянской «Аталанте» за россиянина €15 млн.

В дебютном сезоне 29-летний Миранчук провел за американский клуб 14 матчей, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

По итогам прошлого сезона «Атланта Юнайтед» дошла до четвертьфинала плей-офф МЛС, где уступила «Орландо Сити» со счетом 0:1.

1-й тур нового сезона МЛС стартует 22 февраля матчем между клубами «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити».

23 февраля «Атланта Юнайтед» в матче первого тура нового сезона примет на своем поле «Монреаль».