Матч «Лестер» — «Арсенал» 15 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 15:30 мск и пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Главный арбитр встречи — Сэм Бэррот.
Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
В начале сезона «Арсенал» успешно конкурировал с «Ливерпулем» за лидерство в чемпионате, но затем на расклад сил повлияли травмы. Осенью «канониры» начали отставать, лишившись ключевого конструктора атак Мартина Эдегора, а когда норвежец вернулся в строй, на клуб обрушилась целая лавина травм, выкосившая линию нападения почти полностью: Сака, Жезус, Мартинелли, Хавертц. Как тренер Микель Артета будет решать эту проблему — увидим сегодня.
Соперник — аутсайдер «Лестер», сражающийся за выживание. По ходу сезона команду возглавил Руд ван Нистелрой, покинувший штаб «МЮ», но с результатами у чемпионов Англии 2016 года пока не очень хорошо: редкие победы (над «Вест Хэмом», «Тоттенхэмом») «Лестер» чередует с затяжными сериями из поражений.
Встреча соперников в первом круге получилась неожиданно напряженной. «Арсенал» вел 2:0 дома, но растерял преимущество во втором тайме и вырвал победу, забив два гола уже в добавленное время (4:2).
Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
Букмекеры считают, что несмотря на кадровые проблемы «Арсенал» почти наверняка одержит выездную победу. Коэффициент на этот исход составляет 1.31 против 9.80 на победу «Лестера».