Матч «Лестер» — «Арсенал» 15 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

В начале сезона «Арсенал» успешно конкурировал с «Ливерпулем» за лидерство в чемпионате, но затем на расклад сил повлияли травмы. Осенью «канониры» начали отставать, лишившись ключевого конструктора атак Мартина Эдегора, а когда норвежец вернулся в строй, на клуб обрушилась целая лавина травм, выкосившая линию нападения почти полностью: Сака, Жезус, Мартинелли, Хавертц. Как тренер Микель Артета будет решать эту проблему — увидим сегодня.