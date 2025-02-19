Черданцев: все переоценили возможности Арсена Захаряна

Арсен Захарян провел один матч за «Реал Сосьедад» в сезоне-2024/25, выйдя на поле 2 февраля в игре 22‑го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:2). Россиянин выступает в Испании с лета 2023 года.
«Я остаюсь при своем мнении. Все переоценили возможности Захаряна и недооценили силу чемпионата Испании. Это было слишком поспешное решение со стороны Арсена. Нужно было начинать с более простых вариантов — условный чемпионат Шотландии. “Селтик” играл в Лиге чемпионов, и то не факт, что он бы там играл в основе. Просто не по Сеньке шапка. Игра в Европе — огромная работа без мяча, а Арсен и в чемпионате России не особо выглядел в работе без мяча», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».
Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 миллионов евро. Россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи. В текущем сезоне 21-летний футболист не имел возможности принять участие в большом количестве игр из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки и проблем с мышцами ноги.
После 24 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад», набрав 31 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице, отставая на 20 очков от лидирующей «Барселоны».