Черданцев: все переоценили возможности Арсена Захаряна

«Я остаюсь при своем мнении. Все переоценили возможности Захаряна и недооценили силу чемпионата Испании. Это было слишком поспешное решение со стороны Арсена. Нужно было начинать с более простых вариантов — условный чемпионат Шотландии. “Селтик” играл в Лиге чемпионов, и то не факт, что он бы там играл в основе. Просто не по Сеньке шапка. Игра в Европе — огромная работа без мяча, а Арсен и в чемпионате России не особо выглядел в работе без мяча», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».