Матч «Астон Вилла» — «Челси» 22 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Команда Энцо Марески проводит не лучший отрезок сезона. Дважды подряд, сначала в Кубке, а затем в чемпионате Англии, ее обидел «Брайтон» (1:2, 0:3). Перспективы лондонцев в Бирмингеме туманные, так еще и травмировались Нони Мадуэке и Мало Гюсто. Это все еще топ-клуб, претендующий (как и «Астон Вилла») на финиш в еврокубковой зоне, но отдельно стоит отметить пугающую неудачную серию «Челси» на выезде: ни одной победы в 6 матчах подряд. В последний раз «синие» выиграли в гостях 12 декабря в Казахстане, в матче Лиги конференций с «Астаной».