Матч «Астон Вилла» — «Челси» 22 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 20:30 мск и пройдет на бирмингемском стадионе «Вилла Парк». Главный арбитр встречи — Майкл Оливер.
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«Астон Вилла» опустилась ближе к середине таблицы (9-е место) и на время ушла в тень, но команда Унаи Эмери громко напомнила о себе, отняв очки у лидера «Ливерпуля» в эту среду (2:2). Несмотря на большой статистической перевес «красных», не сказать, что ничейный исход не по игре. Следующий соперник тем более по зубам и всего в 4 очках впереди (на 6-м месте). Правда, «Челси» провел на один матч меньше.
Команда Энцо Марески проводит не лучший отрезок сезона. Дважды подряд, сначала в Кубке, а затем в чемпионате Англии, ее обидел «Брайтон» (1:2, 0:3). Перспективы лондонцев в Бирмингеме туманные, так еще и травмировались Нони Мадуэке и Мало Гюсто. Это все еще топ-клуб, претендующий (как и «Астон Вилла») на финиш в еврокубковой зоне, но отдельно стоит отметить пугающую неудачную серию «Челси» на выезде: ни одной победы в 6 матчах подряд. В последний раз «синие» выиграли в гостях 12 декабря в Казахстане, в матче Лиги конференций с «Астаной».
Встреча первого круга в Лондоне 1 декабря 2024 года завершилась убедительной победой хозяев «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0. Забитые мячи на счету Николаса Джексона, Энцо Фернандеса и Коула Палмера.
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Редкий случай: букмекеры считают шансы команд на победу сегодня абсолютно равными. Ставки на П1 и П2 принимаются с одинаковым коэффициентом 2.60. У «Челси» больше очков и выше место в таблице АПЛ, но «Астон Вилла» играет дома.