«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» и укрепил свое лидерство в АПЛ

Забитыми мячами в этой встрече отметились Доминик Собослаи (11') и Алексис Макаллистер (63').
Вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах поучаствовал во втором голе своей команды и отметился голевой передачей. 32-летний египтянин набрал 42 (25+17) очка по системе «гол+пас» в 28 матчах чемпионата и повторил собственный рекорд результативности в АПЛ, установленный в сезоне-2017/18.
Мерсисайдцы продлили беспроигрышную серию в АПЛ до 24 матчей и увеличили отрыв в турнирной таблице от «Арсенала» до 13 очков. Последний раз команда Арне Слота проигрывала в середине сентября в домашней игре с «Ноттингем Форест» (0:1).
«Ливерпуль» первым в Англии достиг отметки в 100 забитых мячей во всех турнирах (101). В этом сезоне «Ливерпуль» забил 66 голов в АПЛ, 17 — в Лиге чемпионов, 4 — в Кубке Англии, 14 — в Кубке английской лиги. В европейских топ-лигах первой это сделала «Барселона» еще в январе.
«Игра мне понравилась, хотя нам есть в чем прибавлять. Возможно, в концентрации — это был наш пятый матч за 15 дней, и несколько раз у нас были небольшие проблемы в игре с мячом. Я не привык видеть такое в исполнении наших игроков.
Думаю, потом мы играли очень хорошо, и не только те, кто был на поле с первых минут, но и вышедшие на замену», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча.
В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет с «Саутгемптоном», занимающим последнее место в турнирной таблице. Матч пройдет 8 марта.