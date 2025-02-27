Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» и укрепил свое лидерство в АПЛ

«Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Забитыми мячами в этой встрече отметились Доминик Собослаи (11') и Алексис Макаллистер (63').

Вингер «Ливерпуля» Мохаммед Салах поучаствовал во втором голе своей команды и отметился голевой передачей. 32-летний египтянин набрал 42 (25+17) очка по системе «гол+пас» в 28 матчах чемпионата и повторил собственный рекорд результативности в АПЛ, установленный в сезоне-2017/18.

Мерсисайдцы продлили беспроигрышную серию в АПЛ до 24 матчей и увеличили отрыв в турнирной таблице от «Арсенала» до 13 очков. Последний раз команда Арне Слота проигрывала в середине сентября в домашней игре с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Ливерпуль» первым в Англии достиг отметки в 100 забитых мячей во всех турнирах (101). В этом сезоне «Ливерпуль» забил 66 голов в АПЛ, 17 — в Лиге чемпионов, 4 — в Кубке Англии, 14 — в Кубке английской лиги. В европейских топ-лигах первой это сделала «Барселона» еще в январе.

«Игра мне понравилась, хотя нам есть в чем прибавлять. Возможно, в концентрации — это был наш пятый матч за 15 дней, и несколько раз у нас были небольшие проблемы в игре с мячом. Я не привык видеть такое в исполнении наших игроков.
Думаю, потом мы играли очень хорошо, и не только те, кто был на поле с первых минут, но и вышедшие на замену», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча.

В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет с «Саутгемптоном», занимающим последнее место в турнирной таблице. Матч пройдет 8 марта.

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 27
26.02.2025, 23:15 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Эдди Хау
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
(Луис Диас)
11′
Алексис Макаллистер
(Мохамед Салах)
63′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
21
Константинос Цимикас
8
Доминик Собослаи
11
Мохамед Салах
66
Трент Александр-Арнолд
77′
78
Джарелл Куанса
10
Алексис Макаллистер
87′
17
Кертис Джонс
38
Райан Гравенберх
77′
3
Ватару Эндо
7
Луис Диас
87′
9
Дарвин Нуньес
20
Диогу Жота
62′
18
Коди Гакпо
Ньюкасл Юнайтед
22
Ник Поуп
5
Фабиан Шер
20
Льюис Холл
33
Дэн Берн
10
Энтони Гордон
23
Джейкоб Мерфи
80′
21
Валентино Ливраменто
69′
2
Киран Триппьер
8
Сандро Тонали
69′
67
Льюис Майли
28
Джозеф Уиллок
68′
11
Харви Барнс
39
Бруну Гимарайнс
88′
36
Шон Лонгстафф
9
Каллум Уилсон
69′
18
Уильям Осула
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
3
3
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
12
Фолы
11
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь