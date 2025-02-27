Президент «Марселя» пропустит 15 матчей за критику судейства

Напомним, «Марсель» уступил «Осеру» в матче 23-го тура чемпионата Франции со счетом 0:3. Во втором тайме игрок «Марселя» Дерек Корнелиус был удален, после чего Лонгория выкрикивал в адрес главного арбитра встречи Жереми Стината: «коррупция, настоящая коррупция».
Как сообщает RMC Sport, дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги (LFP) дисквалифицировал президента «Марселя» на 15 матчей за оскорбительные высказывания и поведение, нарушающее этику и наносящее ущерб имиджу футбола.
Дисциплинарный комитет принял решение отстранить Лонгорию на 15 матчей от всех официальных функций и доступа на скамейку запасных, в раздевалки игроков и официальных лиц, на поле, в туннель и все коридоры, ведущие к этим зонам.
Глава LFP Себастьен Дене прокомментировал отстранение функционера.
«На решение повлияли три момента. Во-первых, редкость подобных высказываний. Насколько известно комиссии, эти термины не использовались другими деятелями в последние годы.
Второй момент — серьезность высказываний. Эти высказывания неоднократно повторяются. Они подрывают открытость и целостность судейского корпуса.
В связи с этим комиссия твердо намерена напомнить, что уважение к судейству является нематериальным принципом, в отношении которого не может быть компромиссов. Такие высказывания и поведение подрывает прозрачность чемпионата Франции.
Последний момент — история. Лонгория уже был наказан в этом сезоне».
Пабло Лонгория пропустит все оставшиеся матчи команды в текущем сезоне чемпионата Франции и часть игр в следующем сезоне.
«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 46 очками, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 13 баллов.