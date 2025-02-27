«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Реалу» в Кубке Испании

«У команды все очень хорошо. Мы провели ротацию, но команда не утратила надежности, показала компактную и цельную игру. Несмотря на изменения в составе, мы сыграли хорошо. Эндрик внес значительный вклад, забил превосходный гол. Арда Гюлер очень хорошо потрудился на своей позиции и в обороне.



Кто будет играть из вратарей? В полуфинале должен играть Лунин, он очень надежный вратарь. Он хорошо выступает и должен рассматриваться как претендент на место в составе на финал. Но пока еще слишком рано об этом говорить, — сказал главный тренер “Реала” Карло Анчелотти после матча.