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«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Реалу» в Кубке Испании

«Реал Сосьедад» дома уступил мадридскому «Реалу» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный мяч на 19-й минуте с передачи Джуда Беллингема забил Эндрик.

«У команды все очень хорошо. Мы провели ротацию, но команда не утратила надежности, показала компактную и цельную игру. Несмотря на изменения в составе, мы сыграли хорошо. Эндрик внес значительный вклад, забил превосходный гол. Арда Гюлер очень хорошо потрудился на своей позиции и в обороне.

Кто будет играть из вратарей? В полуфинале должен играть Лунин, он очень надежный вратарь. Он хорошо выступает и должен рассматриваться как претендент на место в составе на финал. Но пока еще слишком рано об этом говорить, — сказал главный тренер “Реала” Карло Анчелотти после матча.

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил матч из-за спазма прямой мышцы бедра. На прошлой неделе 21-летний россиянин впервые в сезоне вышел в стартовом составе и забил победный гол дальним ударом в матче против «Леганеса» (3:0). Ожидается, что Арсен будет готов к воскресной игре против «Барселоны» в Ла Лиге.

Ответная встреча пройдет в Мадриде 1 апреля.

Реал
Реал Сосьедад
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