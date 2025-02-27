«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Реалу» в Кубке Испании

Единственный мяч на 19-й минуте с передачи Джуда Беллингема забил Эндрик.
«У команды все очень хорошо. Мы провели ротацию, но команда не утратила надежности, показала компактную и цельную игру. Несмотря на изменения в составе, мы сыграли хорошо. Эндрик внес значительный вклад, забил превосходный гол. Арда Гюлер очень хорошо потрудился на своей позиции и в обороне.
Кто будет играть из вратарей? В полуфинале должен играть Лунин, он очень надежный вратарь. Он хорошо выступает и должен рассматриваться как претендент на место в составе на финал. Но пока еще слишком рано об этом говорить, — сказал главный тренер “Реала” Карло Анчелотти после матча.
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил матч из-за спазма прямой мышцы бедра. На прошлой неделе 21-летний россиянин впервые в сезоне вышел в стартовом составе и забил победный гол дальним ударом в матче против «Леганеса» (3:0). Ожидается, что Арсен будет готов к воскресной игре против «Барселоны» в Ла Лиге.
Ответная встреча пройдет в Мадриде 1 апреля.