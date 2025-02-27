Мамаев рассказал о сорвавшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед»

В январе 2012 года ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» были близки к договоренности о трансфере Мамаева, однако переход не состоялся из-за проблем с рабочей визой.
«Конечно, хотелось поиграть в Европе. В 17−18−19 лет я готов был уехать на любые деньги. Просто в тот момент времени это было, наверное, гораздо тяжелее, чем, может быть, даже сейчас, потому что уровень зарплат был гораздо выше, уровень трансфера был посложнее. Клубы не так охотно продавали молодых, перспективных ребят, которые стабильно играют. Плюс так сложилось, что и в ЦСКА, и в “Краснодаре” я был всем доволен: и контрактными условиями, и всем остальным.
К сожалению, то, что сорвался трансфер в “Манчестер”, это факт, но это был наверное, единственный такой прямой вариант, когда уже был чуть ли не контракт согласован. Поэтому да, это такое небольшое сожаление. А в остальном — слухов было много, но других таких прямых вариантов не было, поэтому я, наверное, никогда не задумывался о том, что все, окно в Европу закрыто. Я был счастлив и в ЦСКА, и в “Краснодаре”. Мы играли в Лиге чемпионов, Лиге Европы, поэтому все окей», — сказал Мамаев.
Павел Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года в возрасте 35 лет. Он известен по выступлениям за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Последним клубом Мамаева были подмосковные «Химки», единственный матч за которые он сыграл в феврале 2022 года.
Всего Мамаев провел в РПЛ 307 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 34 голевые передачи. Также на его счету 15 игр за сборную России. Мамаев отыграл все три матча национальной команды на Евро-2016.