Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 9 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Принципиальные соперники решают разные задачи в этом сезоне. «Арсенал» идет на втором месте в АПЛ, правда, с серьезным отставанием от лидирующего «Ливерпуля», а «Манчестер Юнайтед» перед стартом этого тура занимал 14-е место в таблице. Оба клуба выступают в еврокубках, но у «Арсенала» после грандиозной победы в Лиге чемпионов над ПСВ в гостях со счетом 7:1 было больше времени на отдых, чем у «МЮ» после тяжелой ничьей в Лиге Европы в Сан-Себастьяне (1:1).