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Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 9 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 9 марта, в 28-м туре английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с лондонским «Арсеналом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч начнется в 19:30 мск и пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Главный арбитр встречи — Энтони Тэйлор. Трансляцию и лучшие моменты матча можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ! Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

Принципиальные соперники решают разные задачи в этом сезоне. «Арсенал» идет на втором месте в АПЛ, правда, с серьезным отставанием от лидирующего «Ливерпуля», а «Манчестер Юнайтед» перед стартом этого тура занимал 14-е место в таблице. Оба клуба выступают в еврокубках, но у «Арсенала» после грандиозной победы в Лиге чемпионов над ПСВ в гостях со счетом 7:1 было больше времени на отдых, чем у «МЮ» после тяжелой ничьей в Лиге Европы в Сан-Себастьяне (1:1).

И у «канониров», и у «красных дьяволов» много травмированных, поэтому составы не будут оптимальными, но в последнее время «МЮ» тяжело играет против «Арсенала» с одним исключением. «Арсенал» выиграл у «МЮ» четыре матча подряд, в том числе в мае прошлого года в гостях (1:0), но Рубену Амориму удалось огорчить коллегу Микеля Артету в Кубке Англии в январе. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты «МЮ».

Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.

По мнению букмекеров, несмотря на игру в гостях «Арсенал» является фаворитом встречи. Коэффициент на его победу составляет 1.76, а на успех «МЮ» — 5.40. Открытой игры и обилия голов эксперты не ждут. Коэффициент на «обе забьют — нет» предлагается за 1.72, а на тотал меньше 2.5 — 1.69.