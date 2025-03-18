Болгарский клуб по ошибке почтил память живого футболиста

«Руководство ФК “Арда” хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку клуба Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил неверную информацию о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет крепкого здоровья и радоваться успехам “Арды”, — говорится в заявлении клуба.