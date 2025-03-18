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Болгарский клуб по ошибке почтил память живого футболиста

Болгарский футбольный клуб «Арда» по ошибке устроил минуту молчания в честь живого футболиста Петко Ганчева. Пост с извинениями появился на странице команды в соцсетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Перед матчем чемпионата Болгарии между «Ардой» и «Левски» была организована минута молчания в память о 78-летнем Петко Ганчеве. После игры «Арда» сообщила, что ее дезинформировали о смерти экс-футболиста.

«Руководство ФК “Арда” хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку клуба Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил неверную информацию о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет крепкого здоровья и радоваться успехам “Арды”, — говорится в заявлении клуба.

Клубу удалось достаточно быстро выявить допущенную ошибку. Обращение в социальных сетях появилось до окончания встречи, которая завершилась ничьей (1:1).

«Арда» имеет в активе 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии. «Левски» с 52 очками идет на втором месте.