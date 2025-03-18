Болгарский клуб по ошибке почтил память живого футболиста

Перед матчем чемпионата Болгарии между «Ардой» и «Левски» была организована минута молчания в память о 78-летнем Петко Ганчеве. После игры «Арда» сообщила, что ее дезинформировали о смерти экс-футболиста.
«Руководство ФК “Арда” хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку клуба Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил неверную информацию о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет крепкого здоровья и радоваться успехам “Арды”, — говорится в заявлении клуба.
Клубу удалось достаточно быстро выявить допущенную ошибку. Обращение в социальных сетях появилось до окончания встречи, которая завершилась ничьей (1:1).
«Арда» имеет в активе 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии. «Левски» с 52 очками идет на втором месте.