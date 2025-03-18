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Президент Ла Лиги ответил на угрозы «Реала»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на угрозы «Реала» бойкотировать матчи.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Maria Jose Lopez/Europa Press via Getty Images

Президент главной испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил, что он не намерен менять расписание матчей и регламент из-за «сливочных».

«С тех пор, как более 14 лет назад еврокубковые матчи стали проводиться по четвергам, клубы со всей Европы, включая испанские, играют по воскресеньям, когда 72 часа еще не прошло», — написал Тебас в социальных сетях.

Напомним, мадридский клуб пригрозил бойкотом матчей Ла Лиги в случае, если руководство не будет выполнять рекомендации ФИФА о минимальном 72-часовом перерыве между играми.

Тебас был избран на должность впервые в 2013 году, а переизбран на четвертый срок в декабре 2023 года до 2027 года. Тогда Хавьер пообещал, что это будет его последний срок в качестве руководителя Ла Лиги.

Сейчас в чемпионате Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, имея 60 очков после 27 матчей. «Реал» идет вторым, набрав те же 60 очков, но проведя на одну игру больше (28 матчей). Третье место занимает «Атлетико», в активе которого 56 очков после 28 встреч.