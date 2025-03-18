Бруну Фернандеш отреагировал на критику легенды «МЮ» в его сторону

Фернандеш выразил уважение к легенде «Манчестер Юнайтед» Рою Кину и сказал, что делает все, что от него зависит, чтоб быть хорошим партнером по команде.
"Очевидно, неприятно слышать такие вещи о себе, я думаю, это никому не понравится. В то же время это мотивирует и дает понимание, что, по мнению людей тебе нужно многое улучшить.
Нужно относиться к этому позитивно и, независимо от слов людей, думать о том, есть ли возможность для улучшения или нет. Я знаю, что вы говорите о Рое Кине. Я испытываю огромное уважение к Рою Кину. Я считаю, что он был одним из лучших капитанов клуба. Потрясающий игрок для «МЮ», который выиграл практически все для этого клуба.
Это то, как он думает обо мне как об игроке, как о капитане. Я должен отнестись к этому с уважением. Я стараюсь делать по-своему, чтобы, может, не быть лучшим капитаном, но лучшим человеком и товарищем по команде, насколько это возможно. Я делаю это каждый день. Я стараюсь быть примером во всем, что я делаю на тренировках и во время игры.
Но, очевидно, не всем это понравится, не все мыслят одинаково, и я уважаю мнение каждого. Я должен признать, что есть много возможностей для улучшения моей игры и моих лидерских качеств", — приводит слова Фернандеша Sky Sports.
Напомним, за 12 лет, проведённых за «Юнайтед», Кин стал одной из легенд клуба, добившись с ним беспрецедентных успехов (включая 7 чемпионских титулов Премьер-лиги Англии, 4 Кубка Англии и титул победителя Лиги чемпионов УЕФА).