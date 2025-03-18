Бруну Фернандеш отреагировал на критику легенды «МЮ» в его сторону

Это то, как он думает обо мне как об игроке, как о капитане. Я должен отнестись к этому с уважением. Я стараюсь делать по-своему, чтобы, может, не быть лучшим капитаном, но лучшим человеком и товарищем по команде, насколько это возможно. Я делаю это каждый день. Я стараюсь быть примером во всем, что я делаю на тренировках и во время игры.