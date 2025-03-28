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Стали известны новые детали смерти Диего Марадоны

Cудмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли раскрыл новые детали смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Об этом сообщает Infobae.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от внезапной остановки сердца. В результате вскрытия выяснилось, что он умер от вторичного острого отека легких и обостренной хронической сердечной недостаточности.

В марте начался суд над семью медработниками, которые оказывали Марадоне медицинскую помощь. Им грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению в умышленном убийстве. Кассинелли — один из экспертов, готовивших отчет о вскрытии тела Марадоны. Он принял участие в слушании в суде по этому делу.

«Осмотр начался с головы. Мозг был очень плотным и отечным из-за скопления воды. Он весил больше, чем обычный мозг. Затем исследовали шею: в плевральных полостях мы обнаружили жидкость, примерно по пол-литра в каждой. Легкие были очень набухшими, их вес увеличен. Они были наполнены водой. Все это развивалось медленно, с течением времени. Это могло происходить с момента его выписки и до смерти. Это не проявляется за день, два или три, а прогрессирует. Не менее десяти дней.

Легкие вместе весили примерно 1,1 килограмма — на 170 граммов больше, чем обычные легкие взрослого человека. У него был острый отек легких. Его почки были увеличены. В его брюшной полости было около трех литров жидкости. Он не был таким пациентом, которого следует держать дома. Чтобы оказать ему медицинскую помощь, его пришлось бы госпитализировать»

Сердце весило 503 грамма — в два раза больше нормы для взрослого человека. Оно было полностью покрыто жиром. Увеличение веса сердца было вызвано избыточным весом, в нем было много жира, и оно было увеличено в размерах. У него была дилатационная кардиомиопатия.

В его сердце образовался тромб, что означает агонию. Пациент был в агонии перед смертью. Эти сгустки появляются лишь в этом случае. Они были красноватого цвета. Марадона не должен был проходить никаких обследований, по крайней мере, до 12:30 утра 25 ноября. Он мог испытывать агонию в течение 12 часов", — рассказал Кассинелли в суде.

Марадона известен по выступлениям за «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», с которым дважды выиграл чемпионат Италии (1987, 1990). В составе сборной Аргентины он стал чемпионом (1986) и вице-чемпионом мира (1990). Также Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года в ЮАР.