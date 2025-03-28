Стали известны новые детали смерти Диего Марадоны

«Осмотр начался с головы. Мозг был очень плотным и отечным из-за скопления воды. Он весил больше, чем обычный мозг. Затем исследовали шею: в плевральных полостях мы обнаружили жидкость, примерно по пол-литра в каждой. Легкие были очень набухшими, их вес увеличен. Они были наполнены водой. Все это развивалось медленно, с течением времени. Это могло происходить с момента его выписки и до смерти. Это не проявляется за день, два или три, а прогрессирует. Не менее десяти дней.



Легкие вместе весили примерно 1,1 килограмма — на 170 граммов больше, чем обычные легкие взрослого человека. У него был острый отек легких. Его почки были увеличены. В его брюшной полости было около трех литров жидкости. Он не был таким пациентом, которого следует держать дома. Чтобы оказать ему медицинскую помощь, его пришлось бы госпитализировать»



Сердце весило 503 грамма — в два раза больше нормы для взрослого человека. Оно было полностью покрыто жиром. Увеличение веса сердца было вызвано избыточным весом, в нем было много жира, и оно было увеличено в размерах. У него была дилатационная кардиомиопатия.



В его сердце образовался тромб, что означает агонию. Пациент был в агонии перед смертью. Эти сгустки появляются лишь в этом случае. Они были красноватого цвета. Марадона не должен был проходить никаких обследований, по крайней мере, до 12:30 утра 25 ноября. Он мог испытывать агонию в течение 12 часов", — рассказал Кассинелли в суде.