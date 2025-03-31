Лучшему игроку матча в качестве награды вручили куриные яйца

Вратарь хозяев Ян де Бур сделал три сейва, отразил пенальти на 55-й минуте и, несмотря на поражение, был признан лучшим игроком по итогам встречи. В качестве награды нидерландскому голкиперу вручили необычный приз — 4 лотка куриных яиц. Об этом сообщается на странице клуба в социальных сетях.