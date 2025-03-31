Лучшему игроку матча в качестве награды вручили куриные яйца

«Брюне» уступил «Буде-Глимт» со счетом 0:1 в домашнем матче 1-го тура чемпионата Норвегии.
Вратарь хозяев Ян де Бур сделал три сейва, отразил пенальти на 55-й минуте и, несмотря на поражение, был признан лучшим игроком по итогам встречи. В качестве награды нидерландскому голкиперу вручили необычный приз — 4 лотка куриных яиц. Об этом сообщается на странице клуба в социальных сетях.
«Ян де Бур отправился домой с призом лучшему игроку, которым в этом матче стали четыре упаковки яиц», — говорится в сообщении. Подпись к фото также сопровождается эмодзи «трактор», «яйцо» и «яичница на сковороде».
24-летний де Бур присоединился к «Брюне» в феврале 2025 года. Матч против «Буде-Глимт» стал для него дебютным за клуб.
За «Буде-Глимт» выступает российский вратарь Никита Хайкин. Он защищает ворота команды с 2019 года. В составе клуба Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии.