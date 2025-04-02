Анчелотти высказался о победе «Реала» в полуфинале Кубка Испании

«Когда счет стал 0:1, команда проявила себя очень хорошо и быстро сравняла. То же самое произошло и при 1:3. В дополнительное время мы, на мой взгляд, выглядели сильнее. Были определенные ошибки, но в итоге мы справились. “Реал Сосьедад” — действительно сильная команда, они крайне усложнили нам задачу… Я никогда не сомневался, что мы сможем выйти дальше, ведь на “Бернабеу” может произойти все что угодно. На своем поле мы никогда не сдаемся, и это очень важно», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.