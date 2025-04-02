Анчелотти высказался о победе «Реала» в полуфинале Кубка Испании

Напомним, ответная игра ½ финала Кубка Испании прошла на «Сантьяго Бернабеу» и завершилась в дополнительное время. У хозяев отличились Эндрик (30-я минута), Джуд Беллингем (82), Орельен Чуамени (86) и Антонио Рюдигер (115). В составе гостей дубль оформил Микель Оярсабаль (80, 90+3), еще один гол забил Андер Барренечеа (16-я минута). На 72-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник сливочных Давид Алаба.
Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 1:0.
«Когда счет стал 0:1, команда проявила себя очень хорошо и быстро сравняла. То же самое произошло и при 1:3. В дополнительное время мы, на мой взгляд, выглядели сильнее. Были определенные ошибки, но в итоге мы справились. “Реал Сосьедад” — действительно сильная команда, они крайне усложнили нам задачу… Я никогда не сомневался, что мы сможем выйти дальше, ведь на “Бернабеу” может произойти все что угодно. На своем поле мы никогда не сдаемся, и это очень важно», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Также Анчелотти высказался о фоле полузащитника «Реал Сосьедад» Хона Оласагасти на нападающем Винисиусе в дополнительное время. Судья показал Оласагасти желтую карточку.
«Для меня это была красная карточка. Но мне больше нечего добавить», — цитирует Анчелотти Marca.
Второй финалист Кубка Испании определится в матче между «Барселоной» и мадридским «Атлетико», который пройдет сегодня, 2 апреля. Первая встреча между командами Ханси Флика и Диего Симеоне завершилась со счетом 4:4.