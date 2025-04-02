Матч «Милан» — «Интер» 2 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:00 мск на стадионе «Сан-Сиро». Главный арбитр встречи — Микаэль Фаббри. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
«Интер» и в этом сезоне, и в целом в последние годы выступает в целом лучше своих соседей из «Милана». Подопечные Симоне Индзаги лидируют в Серии А, обгоняя на 3 очка «Наполи», и остались единственным представителем Италии в четвертьфинале Лиги чемпионов, где им предстоит встретиться с «Баварией». «Милан» под руководством Сержиу Консейсау занимает 9-е место в чемпионате страны, и возможная победа в Кубке — лучшая возможность избежать пропуска еврокубковых турниров в следующем сезоне.
На пути к полуфиналу обоим клубам потребовалось преодолеть лишь два раунда. «Милан» обыграл «Сассуоло» (6:1) и «Рому» (3:1), а «Интер» прошел «Удинезе» (2:0) и «Лацио» (2:0). Все матчи миланские клуба провели дома. Соперником лучшей команды из этой пары в финале станет победитель другого полуфинала между «Болоньей» и «Эмполи». В первой игре «Болонья» выиграла в гостях со счетом 3:0. Действующий обладатель Кубка Италии «Ювентус» сошел с дистанции в четвертьфинале.
Букмекеры считают, что в этом матче нет явного фаворита, но предпочтение отдают гостям. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.30, «Милана» — 3.25, сделать ставку на ничью в первой игре — 3.35. Фаворит есть у двухматчевого противостояния в целом. Поставить на то, что в финал выйдет «Интер», можно с коэффициентом 1.39, а «Милан» — 3.03. Получится ли встреча результативной, ясности нет. Тотал больше 2.5 голов установлен на отметке 1.92, меньше 2.5 — 1.88.