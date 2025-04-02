Матч «Милан» — «Интер» 2 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Букмекеры считают, что в этом матче нет явного фаворита, но предпочтение отдают гостям. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.30, «Милана» — 3.25, сделать ставку на ничью в первой игре — 3.35. Фаворит есть у двухматчевого противостояния в целом. Поставить на то, что в финал выйдет «Интер», можно с коэффициентом 1.39, а «Милан» — 3.03. Получится ли встреча результативной, ясности нет. Тотал больше 2.5 голов установлен на отметке 1.92, меньше 2.5 — 1.88.