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«Шанхай Шэньхуа» возглавил турнирную таблицу чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» дома одержал волевую победу над «Юньнань Юйкунь» (3:1) в матче 4-го тура чемпионата Китая.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Photo by CFIDC/VCG via Getty Images

Счет в матче на 23-й минуте открыл полузащитник «Юньнаня» Е Чугуй. На 63-й минуте мяч в свои ворота срезал португальский полузащитник гостей Нене.

После 79-й минуты «Юньнань» играл в меньшинстве из-за удаления защитника И Тэна. «Шанхай Шэньхуа» сумел реализовать численное большинство и вырвать победу благодаря дублю бразильского нападающего Сауло Минейро (85', 90+1').

Минейро с четырьмя голами возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Китая. 27-летний бразилец перешел в «Шанхай Шэньхуа» минувшей зимой из «Сеары» за 920 тыс. евро.

«Шанхай Шэньхуа» возглавил турнирную таблицу китайской Суперлиги, имея в своем активе после четырех туров десять очков. В воскресенье, 6 апреля, команда Леонида Слуцкого на выезде сыграет с действующим чемпионом страны — «Шанхай Порт». Начало матча — в 14:35 по московскому времени.