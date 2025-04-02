«Шанхай Шэньхуа» возглавил турнирную таблицу чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» возглавил турнирную таблицу китайской Суперлиги, имея в своем активе после четырех туров десять очков. В воскресенье, 6 апреля, команда Леонида Слуцкого на выезде сыграет с действующим чемпионом страны — «Шанхай Порт». Начало матча — в 14:35 по московскому времени.

