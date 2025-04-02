«Шанхай Шэньхуа» возглавил турнирную таблицу чемпионата Китая

Счет в матче на 23-й минуте открыл полузащитник «Юньнаня» Е Чугуй. На 63-й минуте мяч в свои ворота срезал португальский полузащитник гостей Нене.
После 79-й минуты «Юньнань» играл в меньшинстве из-за удаления защитника И Тэна. «Шанхай Шэньхуа» сумел реализовать численное большинство и вырвать победу благодаря дублю бразильского нападающего Сауло Минейро (85', 90+1').
Минейро с четырьмя голами возглавил бомбардирскую гонку чемпионата Китая. 27-летний бразилец перешел в «Шанхай Шэньхуа» минувшей зимой из «Сеары» за 920 тыс. евро.
«Шанхай Шэньхуа» возглавил турнирную таблицу китайской Суперлиги, имея в своем активе после четырех туров десять очков. В воскресенье, 6 апреля, команда Леонида Слуцкого на выезде сыграет с действующим чемпионом страны — «Шанхай Порт». Начало матча — в 14:35 по московскому времени.