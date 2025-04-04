В Болгарии помощник судьи VAR попался на ставках во время матча

Инцидент произошел 2 апреля во время матча 27‑го тура чемпионата Болгарии между софийскими ЦСКА и «Локомотивом» (1:0). За несколько минут до начала встречи в кадр ТВ-трансляции попал момент, на котором помощник арбитра VAR Стоян Арсов с помощью смартфона просматривал букмекерскую линию на одном из сайтов для ставок.
Глава судейского комитета Болгарского футбольного союза Станислав Тодоров после инцедента заявил, что Арсов не входит в судейскую систему чемпионата и является сотрудником сторонней компании, отвечающей за функционирование VAR.
«Болгарский футбольный союз принял меры в отношении этого человека. Информация передана соответствующим органам для расследования. Хочу сказать, что он является сотрудником компании, отвечающей за VAR, и не имеет никакого отношения к БФС и судейству. Также у нас нет никаких обязательств перед этим человеком», — сказал Тодоров.
Арсов дебютировал в качестве видеоассисента в июле 2024 года. Он провел в этом качестве 11 матчей, в том числе шесть игр в высшей болгарской лиге.