В Болгарии помощник судьи VAR попался на ставках во время матча

«Болгарский футбольный союз принял меры в отношении этого человека. Информация передана соответствующим органам для расследования. Хочу сказать, что он является сотрудником компании, отвечающей за VAR, и не имеет никакого отношения к БФС и судейству. Также у нас нет никаких обязательств перед этим человеком», — сказал Тодоров.