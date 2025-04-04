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В Болгарии помощник судьи VAR попался на ставках во время матча

Помощник арбитра VAR просматривал букмекерский сайт на матче чемпионата Болгарии по футболу. Об этом сообщает dnes.bg.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инцидент произошел 2 апреля во время матча 27‑го тура чемпионата Болгарии между софийскими ЦСКА и «Локомотивом» (1:0). За несколько минут до начала встречи в кадр ТВ-трансляции попал момент, на котором помощник арбитра VAR Стоян Арсов с помощью смартфона просматривал букмекерскую линию на одном из сайтов для ставок.

Глава судейского комитета Болгарского футбольного союза Станислав Тодоров после инцедента заявил, что Арсов не входит в судейскую систему чемпионата и является сотрудником сторонней компании, отвечающей за функционирование VAR.

«Болгарский футбольный союз принял меры в отношении этого человека. Информация передана соответствующим органам для расследования. Хочу сказать, что он является сотрудником компании, отвечающей за VAR, и не имеет никакого отношения к БФС и судейству. Также у нас нет никаких обязательств перед этим человеком», — сказал Тодоров.

Арсов дебютировал в качестве видеоассисента в июле 2024 года. Он провел в этом качестве 11 матчей, в том числе шесть игр в высшей болгарской лиге.