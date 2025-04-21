Индзаги: игроки, твердят, что гол «Болоньи» забит не по правилам

«Последний ввод мяча из аута “Болоньи” был произведен на 12−13 метров дальше места, где ушел мяч. Это объективный факт. Мы все равно могли бы лучше сыграть в том эпизоде, поскольку два наших игрока пытались в прыжке прервать передачу, а прыгать всегда должен кто-то один.



Так или иначе, мы должны быть более сконцентрированными. Есть разочарование, мы потратили много сил, поэтому было обидно проиграть подобным образом. Этот мяч просто не должен был оказаться у Орсолини.



Сезон не заканчивается в Болонье. Мы должны принять результат, даже этот пропущенный гол. Однако игроки сейчас не готовы это принять. Я пытался показать им гол и донести, что нам нужно лучше обороняться, но они продолжали твердить, что вбрасывание было на 12 метров дальше и что это несправедливо», — сказал Индзаги.