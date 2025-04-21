Индзаги: игроки, твердят, что гол «Болоньи» забит не по правилам

Единственный гол на 94-й минуте забил нападающий хозяев Риккардо Орсолини, поразивший ворота «нерадзури» ударом через себя после вбрасывания мяча из-за боковой линии.
«Последний ввод мяча из аута “Болоньи” был произведен на 12−13 метров дальше места, где ушел мяч. Это объективный факт. Мы все равно могли бы лучше сыграть в том эпизоде, поскольку два наших игрока пытались в прыжке прервать передачу, а прыгать всегда должен кто-то один.
Так или иначе, мы должны быть более сконцентрированными. Есть разочарование, мы потратили много сил, поэтому было обидно проиграть подобным образом. Этот мяч просто не должен был оказаться у Орсолини.
Сезон не заканчивается в Болонье. Мы должны принять результат, даже этот пропущенный гол. Однако игроки сейчас не готовы это принять. Я пытался показать им гол и донести, что нам нужно лучше обороняться, но они продолжали твердить, что вбрасывание было на 12 метров дальше и что это несправедливо», — сказал Индзаги.
«Интер» проиграл впервые с 16 февраля и потерял единоличное лидерство в турнирной таблице Серии А, сравнявшись по очкам с «Наполи». В субботу, 26 апреля, «нерадзурри» дома сыграют с «Ромой». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
Винченцо Итальяно
Симоне Индзаги
Риккардо Орсолини
90+4′
34
Федерико Равалья
2
Эмиль Хольм
26
Джон Лукуми
31
Сэм Бекема
33
Хуан Миранда
8
Ремо Фройлер
20
Мишель Эбишер
88′
6
Никола Моро
11
Дан Ндой
58′
77′
9
Сантьяго Кастро
21
Йенс Одгор
89′
80
Джованни Фаббиан
24
Тейс Даллинга
77′
28
Николо Камбьяги
30
Бенджамин Домингес
70′
7
Риккардо Орсолини
90+6′
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
28
Бенжамен Павар
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
23
Николо Барелла
36
Маттео Дармиан
88′
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
62′
65′
32
Федерико Димарко
11
Карлос Хоакин Корреа
69′
99
Мехди Тареми
22
Генрих Мхитарян
39′
65′
16
Давиде Фраттези
10
Лаутаро Мартинес
88′
8
Марко Арнаутович
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
12
Фолы
21
1
Офсайды
3
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти