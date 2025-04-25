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Двукратный чемпион ОИ по баскетболу стал совладельцем «Эвертона»

Джейсон Кидд стал совладельцем клуба Английской премьер-лиги «Эвертон».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщается на официальном сайте ливерпульского клуба, Джейсон Кидд присоединился к компании Roundhouse Capital Holdings, входящей в состав The Friedkin Group, которая владеет контрольным пакетом акций «Эвертона». Подробности сделки, включая размер доли Кидда в клубе, не разглашаются.

«Для меня большая честь присоединиться к владельцу “Эвертона” в такой важный момент. С новым стадионом на горизонте и ярким будущим впереди, это прекрасный момент, чтобы присоединиться», — сказал Кидд.

52-летний Кидд — чемпион НБА 2011 года в составе клуба «Даллас Маверикс», двукратный олимпийский чемпион в составе национальной сборной США 2000 и 2008 годов. Член Зала славы баскетбола. Кроме того, Кидд является 10-кратным участником Матча всех звезд НБА. Тренерскую карьеру Кидд начал в «Бруклине» и «Милуоки», а с 2021 года возглавляет «Маверикс», с которыми вышел в финал Западной конференции в 2024 году.