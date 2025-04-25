Двукратный чемпион ОИ по баскетболу стал совладельцем «Эвертона»

52-летний Кидд — чемпион НБА 2011 года в составе клуба «Даллас Маверикс», двукратный олимпийский чемпион в составе национальной сборной США 2000 и 2008 годов. Член Зала славы баскетбола. Кроме того, Кидд является 10-кратным участником Матча всех звезд НБА. Тренерскую карьеру Кидд начал в «Бруклине» и «Милуоки», а с 2021 года возглавляет «Маверикс», с которыми вышел в финал Западной конференции в 2024 году.