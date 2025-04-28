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Салах стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром среди иностранных футболистов в АПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В воскресном матче 34-го тура против «Тоттенхэма» (5:1) египтянин забил свой 185-й гол в АПЛ. По этому показателю он опередил аргентинца Серхио Агуэро (184). Кроме того, Салах вышел на пятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории АПЛ среди всех игроков.

Лучшие бомбардиры в истории АПЛ:

  1. Алан Ширер — 260
  2. Харри Кейн — 213
  3. Уэйн Руни — 208
  4. Энди Коул — 187
  5. Мохамед Салах — 185

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне 32-летний египтянин провел в АПЛ 34 матча, в которых забил 28 мячей и отдал 18 голевых передач. Он возглавляет гонку лучших бомбардиров и ассистентов чемпионата Англии.

После победы над «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, завоевав свой юбилейный 20-й титул. В воскресенье, 4 мая, мерсисайдцы на выезде сыграют с «Челси». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.