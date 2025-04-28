Салах стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров

В воскресном матче 34-го тура против «Тоттенхэма» (5:1) египтянин забил свой 185-й гол в АПЛ. По этому показателю он опередил аргентинца Серхио Агуэро (184). Кроме того, Салах вышел на пятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории АПЛ среди всех игроков.