Салах стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров

В воскресном матче 34-го тура против «Тоттенхэма» (5:1) египтянин забил свой 185-й гол в АПЛ. По этому показателю он опередил аргентинца Серхио Агуэро (184). Кроме того, Салах вышел на пятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории АПЛ среди всех игроков.
Лучшие бомбардиры в истории АПЛ:
- Алан Ширер — 260
- Харри Кейн — 213
- Уэйн Руни — 208
- Энди Коул — 187
- Мохамед Салах — 185
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В этом сезоне 32-летний египтянин провел в АПЛ 34 матча, в которых забил 28 мячей и отдал 18 голевых передач. Он возглавляет гонку лучших бомбардиров и ассистентов чемпионата Англии.
После победы над «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, завоевав свой юбилейный 20-й титул. В воскресенье, 4 мая, мерсисайдцы на выезде сыграют с «Челси». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.