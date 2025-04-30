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«Реал» сделал заявление о новой травме Давида Алабы

Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте опубликовала результаты медицинского обследования защитника команды Давида Алабы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, Алаба получил повреждение в матче 33-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:0).

«После обследования Давида Алабы медицинской службой “Реала” у него был диагностирован разрыв внутреннего мениска левого колена», — говорится в заявлении испанского клуба.

По информации COPE, Алаба перенесет операцию. Сообщается, что он может восстановиться к старту клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

У «Реала» травмированы шесть футболистов основного состава — защитники Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Ферлан Менди и Давид Алаба, а также полузащитник Эдуардо Камавинга.

В начале февраля Давид Алаба восстанавливался после разрыва отводящей мышцы. С декабря 2023 года по январь 2025 года австрийский футболист проходил реабилитацию после разрыва крестообразной связки.

В текущем сезоне 32-летний Алаба принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до лета 2026 года.