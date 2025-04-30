«Реал» сделал заявление о новой травме Давида Алабы

Напомним, Алаба получил повреждение в матче 33-го тура Ла Лиги против «Хетафе» (1:0).
«После обследования Давида Алабы медицинской службой “Реала” у него был диагностирован разрыв внутреннего мениска левого колена», — говорится в заявлении испанского клуба.
По информации COPE, Алаба перенесет операцию. Сообщается, что он может восстановиться к старту клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
У «Реала» травмированы шесть футболистов основного состава — защитники Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Ферлан Менди и Давид Алаба, а также полузащитник Эдуардо Камавинга.
В начале февраля Давид Алаба восстанавливался после разрыва отводящей мышцы. С декабря 2023 года по январь 2025 года австрийский футболист проходил реабилитацию после разрыва крестообразной связки.
В текущем сезоне 32-летний Алаба принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до лета 2026 года.