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Матч «Севилья» — «Реал» 18 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 18 мая, в предпоследнем туре чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» сыграет в гостях с «Севильей».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч начнется в 20:00 мск и пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Главный арбитр встречи — Матео Бускетс Феррер. Игру «Севилья» — «Реал» в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.

За два тура до финиша чемпионата Испании мадридский «Реал» гарантировал себе второе место. Чемпионом досрочно стала «Барселона», а занимающий третье место мадридский «Атлетико» отстает от «Реала» на 8 очков. Уже известно, что сразу по окончании сезона итальянский тренер «Реала» Карло Анчелотти покинет свой пост и возглавит сборную Бразилии.

«Севилья» перед началом тура расположилась на 14-м месте в таблице. Большую часть сезона клуб шел в нижней части таблицы, в опасной близости от зоны вылета, но к 36 туру понижение в классе команде Хавьера Гарсии Пимьенты уже не угрожает. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Испании вы можете найти здесь.

Очная встреча соперников в первом круге на мадридском «Сантьяго Бернабеу» завершилась победой «Реала» со счетом 4:2.

Букмекеры считают «Реал» фаворитом матча. На победу гостей принимают ставки с коэффициентом 1,86, а на выигрыш хозяев — 3,95. В матче ожидается более двух голов (коэффициент на тотал больше 2.5 — 1,60), причем, вероятнее всего, забить получится у обеих команд (коэффициент ставки «обе забьют — да» равен 1,59).