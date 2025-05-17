Матч «Севилья» — «Реал» 18 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«Севилья» перед началом тура расположилась на 14-м месте в таблице. Большую часть сезона клуб шел в нижней части таблицы, в опасной близости от зоны вылета, но к 36 туру понижение в классе команде Хавьера Гарсии Пимьенты уже не угрожает. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Испании вы можете найти здесь.