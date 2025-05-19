Дом Ляказетта ограблен во время последнего матча за родной клуб

По информации источника, злоумышленники взломали сейф, украв оттуда деньги, ювелирные украшения и аксессуары из дорогой кожи. Причиненный ущерб оценивается в несколько десятков тысяч евро.
Ляказетт является воспитанником «Лиона». 33-летний нападающий покинет клуб по окончании сезона в статусе свободного агента. Матч против «Анже» стал для него последним в составе родного клуба — в этой игре он оформил дубль.
В этом сезоне Ляказетт провел за «Лион» 42 матча, в которых забил 19 мячей и отдал три голевые передачи.
«Лион» завершил чемпионат Франции на шестом месте в турнирной таблице и в следующем сезоне должен сыграть в Лиге конференций.