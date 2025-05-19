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Дом Ляказетта ограблен во время последнего матча за родной клуб

Дом нападающего «Лиона» Александр Ляказетт ограбили во время домашнего матча 34-го тура чемпионата Франции против «Анже» (2:0). Об этом сообщает издание Le Progres.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, злоумышленники взломали сейф, украв оттуда деньги, ювелирные украшения и аксессуары из дорогой кожи. Причиненный ущерб оценивается в несколько десятков тысяч евро.

Ляказетт является воспитанником «Лиона». 33-летний нападающий покинет клуб по окончании сезона в статусе свободного агента. Матч против «Анже» стал для него последним в составе родного клуба — в этой игре он оформил дубль.

В этом сезоне Ляказетт провел за «Лион» 42 матча, в которых забил 19 мячей и отдал три голевые передачи.

«Лион» завершил чемпионат Франции на шестом месте в турнирной таблице и в следующем сезоне должен сыграть в Лиге конференций.