Лука Модрич останется в «Реале» — это личная просьба Хаби Алонсо

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Он провел за «сливочных» 590 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 95 голевых передач. В августе 2024 года «Реал» обыграл «Аталанту» (2:0) и завоевал Суперкубок УЕФА. Для хорвата этот титул стал 27-м с мадридским клубом. Таким образом, Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.