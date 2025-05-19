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Лука Модрич останется в «Реале» — это личная просьба Хаби Алонсо

Хорватский полузащитник, которому в начале сентября исполнится 40 лет, проведет еще один год в Мадриде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным журналиста Николо Скиры, полузащитник Лука Модрич скоро заключит новое соглашение с «Реалом». Стороны находятся на финальной стадии переговоров. Действующий контракт хорвата с «королевским клубом» истекает 30 июня 2025 года, однако уже готовится документ, который продлит сотрудничество до лета 2026-го.

Как сообщает Radio Marca, новый главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо обратился к руководству клуба с просьбой сохранить Модрича. Испанец хочет видеть полузащитника в своей команде в следующем сезоне, так как считает, что тот отлично вписывается в его тактические построения.

В сезоне-2024/2025 «Реал» занял второе место в Ла Лиге, вышел в финалы Кубка Испании и Суперкубка страны, где уступил «Барселоне». В Лиге чемпионов рекордсмен по числу победу в турнире завершил борьбу на стадии ¼ финала.

Лука Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Он провел за «сливочных» 590 матчей, в которых забил 43 мяча и сделал 95 голевых передач. В августе 2024 года «Реал» обыграл «Аталанту» (2:0) и завоевал Суперкубок УЕФА. Для хорвата этот титул стал 27-м с мадридским клубом. Таким образом, Лука Модрич стал самым титулованным футболистом в истории мадридского клуба.