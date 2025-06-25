Игрок «Интера» преодолел 1000 км на авто, чтобы покинуть Тегеран

32-летний футболист не смог вылететь из иранской столицы в США, чтобы присоединиться к команде для участия в клубном чемпионате мира. Воздушное пространство над Ираном было закрыто 13 июня из-за начала военного конфликта с Израилем.
Тареми отправился в родной город Бушир на юге старны, преодолев более тысячи километров на автомобиле. Сейчас он находится в безопасности рядом с семьей. Отмечается, что Тареми тренируется самостоятельно и поддерживает себя в форме на случай, если у него появится возможность покинуть страну и отправиться в США.
Во вторник, 24 июня, Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».
Тареми перешел в «Интер» прошлым летом из «Порту» на правах свободного агента. Он провел за итальянский клуб 43 матча, в которых забил три мяча и отдал девять голевых передач. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2027 года.
«Интер» занимает второе место в группе Е, имея на своем счету после двух матчей четыре очка. Ближайшей ночью «нерадзурри» в Сиэтле сыграют с «Ривер Плейтом». Начало матча — в 4:00 по московскому времени.