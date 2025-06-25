Игрок «Интера» преодолел 1000 км на авто, чтобы покинуть Тегеран

Тареми отправился в родной город Бушир на юге старны, преодолев более тысячи километров на автомобиле. Сейчас он находится в безопасности рядом с семьей. Отмечается, что Тареми тренируется самостоятельно и поддерживает себя в форме на случай, если у него появится возможность покинуть страну и отправиться в США.