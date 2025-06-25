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Игрок «Интера» преодолел 1000 км на авто, чтобы покинуть Тегеран

Нападающий миланского «Интера» Мехди Тареми смог покинуть Тегеран. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

32-летний футболист не смог вылететь из иранской столицы в США, чтобы присоединиться к команде для участия в клубном чемпионате мира. Воздушное пространство над Ираном было закрыто 13 июня из-за начала военного конфликта с Израилем.

Тареми отправился в родной город Бушир на юге старны, преодолев более тысячи километров на автомобиле. Сейчас он находится в безопасности рядом с семьей. Отмечается, что Тареми тренируется самостоятельно и поддерживает себя в форме на случай, если у него появится возможность покинуть страну и отправиться в США.

Во вторник, 24 июня, Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

Тареми перешел в «Интер» прошлым летом из «Порту» на правах свободного агента. Он провел за итальянский клуб 43 матча, в которых забил три мяча и отдал девять голевых передач. Его контракт с «Интером» рассчитан до лета 2027 года.

«Интер» занимает второе место в группе Е, имея на своем счету после двух матчей четыре очка. Ближайшей ночью «нерадзурри» в Сиэтле сыграют с «Ривер Плейтом». Начало матча — в 4:00 по московскому времени.

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