«‎Боруссия» и «‎Флуминенсе» вышли в плей-офф клубного ЧМ

Встреча прошла в Цинциннати. Единственный гол на 36-й минуте забил полузащитник «шмелей» Даниэль Свенссон.
«Мы хотели пройти групповой этап, мы хотели выйти в ⅛ финала. Мы добились этого. Мы финишировали первыми и очень рады этому. Первый тайм прошел хорошо. Во втором тайме было видно, что ребята немного контролировали ход игры.
Конечно, мы уже рассматриваем возможного следующего соперника. Поскольку мы финишировали первыми, мы играем только 1 июля, так что у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече с соперником», — сказал главный тренер «Боруссии» Нико Ковач после матча.
В другом матче игрового дня «Флуминенсе» в Майами сыграл вничью с «Мамелоди Сандаунз» (0:0) и вышел в плей-офф со второго места в группе.
Итоговое положение команд в группе F:
- «Боруссия» Д (Германия) — 7
- «Флуминенсе» (Бразилия) — 5
- «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — 4
- «Ульсан Хендэ» (Южная Корея) — 0
В ⅛ финала клубного чемпионата мира «Боруссия» сыграет с «Монтерреем», а «Флуминенсе» — с миланским «Интером». Матчи пройдут 30 июня и 1 июля.
Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.
Мигел Кардозу
Ренату Гаушу
30
Ронвен Уильямс
25
Хулисо Мудау
29
Дивайн Лунга
13
Икраам Райнерс
20
Грант Кекена
11
Марсело Альенде
10
Лукас Рибейро
77′
38
Питер Шалулиле
17
Ташрик Мэттьюз
60′
5
Моса Лебуса
18
Темба Зване
85′
16
Кутлвано Летлаку
90+6′
24
Киану Купидо
60′
9
Артур Салес
4
Тебохо Мокоэна
10′
46′
8
Джейден Адамс
1
Фабиу
2
Самуэл Шавьер
6
Родригес Мартинс Рене
90+5′
21
Джон Ариас
88′
4
Игнасио
22
Хуан Пабло Фрейтес
14
Херман Кано
86′
3
Тиагу Силва
35
Эркулес
67′
5
Факундо Бернал
89′
17
Агустин Каноббио
67′
11
Маркос да Силва Кену
16
Нонато
86′
9
Эвералдо
8
Мартинелли
77′
45
Лима
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
13
Фолы
12
4
Офсайды
6
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти