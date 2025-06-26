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Боруссия Д
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:
Ульсан
0
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«‎Боруссия» и «‎Флуминенсе» вышли в плей-офф клубного ЧМ

Дортмундская «‎Боруссия» одержала минимальную победу над южнокорейским «‎Ульсан Хендэ» (1:0) в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Цинциннати. Единственный гол на 36-й минуте забил полузащитник «‎шмелей» Даниэль Свенссон.

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа F, 25.06.2025, 22:00
Боруссия Д
1
Ульсан
0

«Мы хотели пройти групповой этап, мы хотели выйти в ⅛ финала. Мы добились этого. Мы финишировали первыми и очень рады этому. Первый тайм прошел хорошо. Во втором тайме было видно, что ребята немного контролировали ход игры.

Конечно, мы уже рассматриваем возможного следующего соперника. Поскольку мы финишировали первыми, мы играем только 1 июля, так что у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече с соперником», — сказал главный тренер «‎Боруссии» Нико Ковач после матча.

В другом матче игрового дня «‎Флуминенсе» в Майами сыграл вничью с «Мамелоди Сандаунз» (0:0) и вышел в плей-офф со второго места в группе.

Итоговое положение команд в группе F:

  1. «Боруссия» Д (Германия) — 7
  2. «Флуминенсе» (Бразилия) — 5
  3. «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — 4
  4. «‎Ульсан Хендэ» (Южная Корея) — 0

В ⅛ финала клубного чемпионата мира «Боруссия» сыграет с «Монтерреем», а «Флуминенсе» — с миланским «Интером». Матчи пройдут 30 июня и 1 июля.

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.

Мамелоди Сандаунз
0:0
Первый тайм: 0:0
Флуминенсе
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа F
25.06.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
Мигел Кардозу
Ренату Гаушу
Составы команд
Мамелоди Сандаунз
30
Ронвен Уильямс
25
Хулисо Мудау
29
Дивайн Лунга
13
Икраам Райнерс
20
Грант Кекена
11
Марсело Альенде
10
Лукас Рибейро
77′
38
Питер Шалулиле
17
Ташрик Мэттьюз
60′
5
Моса Лебуса
18
Темба Зване
85′
16
Кутлвано Летлаку
90+6′
24
Киану Купидо
60′
9
Артур Салес
4
Тебохо Мокоэна
10′
46′
8
Джейден Адамс
Флуминенсе
1
Фабиу
2
Самуэл Шавьер
6
Родригес Мартинс Рене
90+5′
21
Джон Ариас
88′
4
Игнасио
22
Хуан Пабло Фрейтес
14
Херман Кано
86′
3
Тиагу Силва
35
Эркулес
67′
5
Факундо Бернал
89′
17
Агустин Каноббио
67′
11
Маркос да Силва Кену
16
Нонато
86′
9
Эвералдо
8
Мартинелли
77′
45
Лима
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
13
Фолы
12
4
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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