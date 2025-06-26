«‎Боруссия» и «‎Флуминенсе» вышли в плей-офф клубного ЧМ

«Мы хотели пройти групповой этап, мы хотели выйти в ⅛ финала. Мы добились этого. Мы финишировали первыми и очень рады этому. Первый тайм прошел хорошо. Во втором тайме было видно, что ребята немного контролировали ход игры.



Конечно, мы уже рассматриваем возможного следующего соперника. Поскольку мы финишировали первыми, мы играем только 1 июля, так что у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече с соперником», — сказал главный тренер «‎Боруссии» Нико Ковач после матча.