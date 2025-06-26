«‎Интер» не пустил «‎Ривер Плейт» в плей-офф клубного чемпионата мира

Встреча проходила в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд». Забитыми мячами отметились Франческо Эспозито (72') и Алессандро Бастони (90+3').
По ходу матча были удалены два игрока «Ривер Плейта» — Лукас Мартинес (65') и Гонсало Монтиель (90+5'). Матч завершился массовой потасовкой между игроками обеих команд.
«Команда выполнила свою работу и пробилась в ⅛ финала турнира. В первой половине было очень тяжело. После перерыва мы лучше контролировали ход встречи. После удаления Мартинеса нам стало намного проще», — сказал главный тренер «Интера» Кристиан Киву после матча.
В другом матче игрового дня «Монтеррей» в Пасадене разгромил «Ураву Ред Даймондс» (4:0) и вышел в плей-офф со второго места в группе.
Итоговое положение команд в группе E:
- «Интер» (Италия) — 7
- «Монтеррей» (Мексика) — 5
- «Ривер Плейт» (Аргентина) — 4
- «Урава Ред Даймондс» (Япония) — 0
В ⅛ финала клубного чемпионата мира «Интер» сыграет с «Флуминенсе», а «Монтеррей» — с дортмундской «Боруссией». Матчи пройдут 30 июня и 1 июля.
Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.
Мацей Скожа
Доменек Торрент
Нелсон Деосса
(Фидель Амбриз)
30′
Жермен Бертераме
(Альфонсо Альварадо)
34′
Хесус Корона
(Оливер Торрес)
38′
Жермен Бертераме
(Нелсон Деосса)
90+7′
1
Сусаку Нисикава
88
Еити Наганума
13
Рема Ватанабе
24
Юсуке Мацуо
3
Данило Боса
5
Мариус Хейбротен
14
Такахиро Секине
68′
26
Такуя Огивара
77
Такуро Канеко
46′
6
Тайси Мацумото
8
Матеус Савио
70′
21
Томоаки Окубо
25
Кайто Ясуи
81′
41
Рио Нитта
11
Самуэль Густафссон
46′
12
Сантос Сантана Тиагу
1
Эстебан Андрада
2
Рикардо Чавес
93
Серхио Рамос
25
Нелсон Деосса
8
Оливер Торрес
7
Жермен Бертераме
21
Луис Рейес
65′
3
Херардо Артеага
17
Хесус Корона
65′
37
Икер Фимбрес
5
Фидель Амбриз
84′
19
Хорди Кортисо
33
Стефан Медина
85′
4
Виктор Гузман
11
Альфонсо Альварадо
65′
31
Роберто де ла Роса
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
18
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
10
Фолы
7
1
Офсайды
0
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти