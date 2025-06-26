«‎Интер» не пустил «‎Ривер Плейт» в плей-офф клубного чемпионата мира

«Команда выполнила свою работу и пробилась в ⅛ финала турнира. В первой половине было очень тяжело. После перерыва мы лучше контролировали ход встречи. После удаления Мартинеса нам стало намного проще», — сказал главный тренер «‎Интера» Кристиан Киву после матча.