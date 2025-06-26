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«‎Интер» не пустил «‎Ривер Плейт» в плей-офф клубного чемпионата мира

«‎Интер» обыграл «‎Ривер Плейт» (2:0) в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча проходила в Сиэтле на стадионе «‎Люмен Филд». Забитыми мячами отметились Франческо Эспозито (72') и Алессандро Бастони (90+3').

Футбол
Клубный чемпионат мира 2025
Группа E, 26.06.2025, 4:00
Интер
2
Ривер Плейт
0

По ходу матча были удалены два игрока «‎Ривер Плейта» — Лукас Мартинес (65') и Гонсало Монтиель (90+5'). Матч завершился массовой потасовкой между игроками обеих команд.

«Команда выполнила свою работу и пробилась в ⅛ финала турнира. В первой половине было очень тяжело. После перерыва мы лучше контролировали ход встречи. После удаления Мартинеса нам стало намного проще», — сказал главный тренер «‎Интера» Кристиан Киву после матча.

В другом матче игрового дня «‎Монтеррей» в Пасадене разгромил «Ураву Ред Даймондс» (4:0) и вышел в плей-офф со второго места в группе.

Итоговое положение команд в группе E:

  1. «Интер» (Италия) — 7
  2. «Монтеррей» (Мексика) — 5
  3. «Ривер Плейт» (Аргентина) — 4
  4. «‎Урава Ред Даймондс» (Япония) — 0

В ⅛ финала клубного чемпионата мира «Интер» сыграет с «Флуминенсе», а «Монтеррей» — с дортмундской «Боруссией». Матчи пройдут 30 июня и 1 июля.

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.

Урава Ред Даймонд
0:4
Первый тайм: 0:3
Монтеррей
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа E
26.06.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Rose Bowl Stadium
Главные тренеры
Мацей Скожа
Доменек Торрент
Голы
Монтеррей
Нелсон Деосса
(Фидель Амбриз)
30′
Жермен Бертераме
(Альфонсо Альварадо)
34′
Хесус Корона
(Оливер Торрес)
38′
Жермен Бертераме
(Нелсон Деосса)
90+7′
Составы команд
Урава Ред Даймонд
1
Сусаку Нисикава
88
Еити Наганума
13
Рема Ватанабе
24
Юсуке Мацуо
3
Данило Боса
5
Мариус Хейбротен
14
Такахиро Секине
68′
26
Такуя Огивара
77
Такуро Канеко
46′
6
Тайси Мацумото
8
Матеус Савио
70′
21
Томоаки Окубо
25
Кайто Ясуи
81′
41
Рио Нитта
11
Самуэль Густафссон
46′
12
Сантос Сантана Тиагу
Монтеррей
1
Эстебан Андрада
2
Рикардо Чавес
93
Серхио Рамос
25
Нелсон Деосса
8
Оливер Торрес
7
Жермен Бертераме
21
Луис Рейес
65′
3
Херардо Артеага
17
Хесус Корона
65′
37
Икер Фимбрес
5
Фидель Амбриз
84′
19
Хорди Кортисо
33
Стефан Медина
85′
4
Виктор Гузман
11
Альфонсо Альварадо
65′
31
Роберто де ла Роса
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
18
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
10
Фолы
7
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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