В Бразилии футбольного судью арестовали во время матча: видео

«Да Силва использовал несколько домов, арендованных преступной организацией, для хранения наркотиков, которые затем распространялись. По информации, которую нам удалось найти, он работал бригадиром в компании. У нас не было информации о том, что он судил футбольные матчи», — заявил представитель департамента по предупреждению и пресечению незаконного оборота наркотиков Эдуардо Камарго Лима.