Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Ювентус
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.70
П2
1.90
Футбол. Зарубежный
22:00
Видад
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Ривер Плейт
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Урава Ред Даймонд
0
:
Монтеррей
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
1
:
Ульсан
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Мамелоди Сандаунз
0
:
Флуминенсе
0
П1
X
П2

В Бразилии футбольного судью арестовали во время матча: видео

Футбольный арбитр Эдерсон Карлос да Силва арестован во время матча любительских команд в Гуаруже (штат Сан‑Паулу, Бразилия). Об этом сообщает Globo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Полиция арестовала футбольного судью прямо на поле, через несколько секунд после того, как он показал игроку желтую карточку. Когда арбитр отвернулся к боковой линии, на поле выбежали полицейские в бронежилетах, надели на него наручники и увели, под удивленные взгляды игроков и болельщиков.

Ранее бразильский суд выдал ордер на арест 38‑летнего да Силвы, которого подозревают в причастности к торговле наркотиками. Поводом для расследования стало изъятие 450 кг кокаина в Сан‑Паулу. В ходе раскрытия преступной цепочки футбольный судья был идентифицирован как ответственный за логистику запрещенного вещества на территории всего штата Сан-Паулу.

«Да Силва использовал несколько домов, арендованных преступной организацией, для хранения наркотиков, которые затем распространялись. По информации, которую нам удалось найти, он работал бригадиром в компании. У нас не было информации о том, что он судил футбольные матчи», — заявил представитель департамента по предупреждению и пресечению незаконного оборота наркотиков Эдуардо Камарго Лима.

В Бразилии за участие в организации крупномасштабного незаконного оборота наркотиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.