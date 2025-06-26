В Бразилии футбольного судью арестовали во время матча: видео

Полиция арестовала футбольного судью прямо на поле, через несколько секунд после того, как он показал игроку желтую карточку. Когда арбитр отвернулся к боковой линии, на поле выбежали полицейские в бронежилетах, надели на него наручники и увели, под удивленные взгляды игроков и болельщиков.
Ранее бразильский суд выдал ордер на арест 38‑летнего да Силвы, которого подозревают в причастности к торговле наркотиками. Поводом для расследования стало изъятие 450 кг кокаина в Сан‑Паулу. В ходе раскрытия преступной цепочки футбольный судья был идентифицирован как ответственный за логистику запрещенного вещества на территории всего штата Сан-Паулу.
«Да Силва использовал несколько домов, арендованных преступной организацией, для хранения наркотиков, которые затем распространялись. По информации, которую нам удалось найти, он работал бригадиром в компании. У нас не было информации о том, что он судил футбольные матчи», — заявил представитель департамента по предупреждению и пресечению незаконного оборота наркотиков Эдуардо Камарго Лима.
В Бразилии за участие в организации крупномасштабного незаконного оборота наркотиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.