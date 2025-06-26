В «Ливерпуле» сообщили о переходе Милоша Керкеза

Венгерский защитник Милош Керкеза покинул «Борнумт» и подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем».
«Левый защитник прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт с чемпионами Премьер-лиги в тренировочном центре AXA», — написано в заявлении клуба.
Известно, что сумма трансфера составила около € 46,8 млн. Сам Керкеза поделился впечатлениями от перехода.
"Я действительно счастлив. Для меня настоящая честь выступать за один из крупнейших клубов мира, самый большой клуб в Англии. Я просто очень, очень счастлив и взволнован. После этого я поеду домой и проведу несколько дней в своем родном городе, а затем мне не терпится вернуться, надеть форму, начать тренироваться и готовиться к сезону.
Я просто хочу поблагодарить всех, что вы действительно проявили ко мне большую любовь, еще до того, как об этом было объявлено. Продолжайте поддерживать команду так, как вы поддерживаете всегда, потому что у вас самая большая фанатская база в мире. Я собираюсь отдать все, абсолютно все, чтобы выиграть трофеи с клубом и, надеюсь, забить несколько голов на «Энфилде». Не могу дождаться, когда услышу рев болельщиков. До скорой встречи«, — приводит слова Керкеза официальный сайт “Ливерпуля”.
Напомним, 21-летний Милош Керкез провел в сезоне-2024/2025 38 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Также на его счету три игры в Кубке Англии, где он не набрал очков.