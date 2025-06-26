В «Ливерпуле» сообщили о переходе Милоша Керкеза

Я просто хочу поблагодарить всех, что вы действительно проявили ко мне большую любовь, еще до того, как об этом было объявлено. Продолжайте поддерживать команду так, как вы поддерживаете всегда, потому что у вас самая большая фанатская база в мире. Я собираюсь отдать все, абсолютно все, чтобы выиграть трофеи с клубом и, надеюсь, забить несколько голов на «Энфилде». Не могу дождаться, когда услышу рев болельщиков. До скорой встречи«, — приводит слова Керкеза официальный сайт “Ливерпуля”.