Алонсо отреагировал на выход «Реала» в плей-офф клубного ЧМ

Встреча прошла в Филадельфии. В составе победителей отличились Винисиус Жуниор (40-я минута), Федерико Вальверде (45+3) и Гонсало Торрес (84). «Реал» занял первое место в группе Н с 7 очками. «Зальцбург» расположился на третьей строчке и не смог выйти в плей-офф турнира.
В ⅛ финала испанский клуб сыграет с «Ювентусом». Матч пройдет 1 июля в Майами на «Хард Рок Стэдиум».
«Мы в восторге от игры, от результата. Теперь мы вышли из группы с первого места и продолжаем борьбу. “Ювентус” — один из исторических клубов Европы. У них хорошая команда, и матч будет действительно тяжелым», — приводит слова Алонсо пресс-служба ФИФА.
Итальянская команда уступила «Манчестер Сити» в матче 3-го тура группового этапа клубного ЧМ со счетом 0:3. «Ювентус» занял второе место в группе G с 6 очками, пропустив вперед горожан.
Клубный чемпионат мира проходит в США и завершится 13 июля. Финальный матч пройдет на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в 2023 году обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456244150.
Томас Леч
Хаби Алонсо
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
40′
Федерико Вальверде
(Винисиус Жуниор)
45′
Гонсало Гарсия
84′
52
Кристиан Завешицки
22
Штефан Лайнер
13
Франс Кретциг
30
Оскар Глух
23
Жоан Гаду
2
Якоб Расмуссен
45
Доргелес Нене
89′
6
Самсон Байду
5
Сумайла Диабате
73′
11
Йорбе Вертессен
15
Мамади Диамбу
46′
14
Мауриц Кьергор
20
Эдмунд Байду
89′
9
Карим Онисиво
21
Петар Ратков
46′
28
Адам Дагим
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
20
Франсиско Гарсия
30
Гонсало Гарсия
14
Орельен Тшуамени
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
74′
19
Дани Себальос
7
Винисиус Жуниор
66′
31
Хакобо Рамон
22
Антонио Рюдигер
66′
10
Лука Модрич
15
Арда Гюлер
66′
11
Родригу
5
Джуд Беллингем
82′
21
Браим Диас
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
12
3
Удары