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завершен
Зальцбург
0
:
Реал
3
П1
X
П2
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завершен
Аль-Хиляль
2
:
Пачука
0
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Ювентус
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:
Манчестер Сити
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Алонсо отреагировал на выход «Реала» в плей-офф клубного ЧМ

Мадридский «Реал» обыграл «Зальцбург» в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Филадельфии. В составе победителей отличились Винисиус Жуниор (40-я минута), Федерико Вальверде (45+3) и Гонсало Торрес (84). «Реал» занял первое место в группе Н с 7 очками. «Зальцбург» расположился на третьей строчке и не смог выйти в плей-офф турнира.

В ⅛ финала испанский клуб сыграет с «Ювентусом». Матч пройдет 1 июля в Майами на «Хард Рок Стэдиум».

«Мы в восторге от игры, от результата. Теперь мы вышли из группы с первого места и продолжаем борьбу. “Ювентус” — один из исторических клубов Европы. У них хорошая команда, и матч будет действительно тяжелым», — приводит слова Алонсо пресс-служба ФИФА.

Итальянская команда уступила «Манчестер Сити» в матче 3-го тура группового этапа клубного ЧМ со счетом 0:3. «Ювентус» занял второе место в группе G с 6 очками, пропустив вперед горожан.

Клубный чемпионат мира проходит в США и завершится 13 июля. Финальный матч пройдет на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в 2023 году обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.

https://vkvideo.ru/video-50270859_456244150.

Зальцбург
0:3
Первый тайм: 0:2
Реал
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа H
27.06.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Томас Леч
Хаби Алонсо
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
40′
Федерико Вальверде
(Винисиус Жуниор)
45′
Гонсало Гарсия
84′
Составы команд
Зальцбург
52
Кристиан Завешицки
22
Штефан Лайнер
13
Франс Кретциг
30
Оскар Глух
23
Жоан Гаду
2
Якоб Расмуссен
45
Доргелес Нене
89′
6
Самсон Байду
5
Сумайла Диабате
73′
11
Йорбе Вертессен
15
Мамади Диамбу
46′
14
Мауриц Кьергор
20
Эдмунд Байду
89′
9
Карим Онисиво
21
Петар Ратков
46′
28
Адам Дагим
Реал
1
Тибо Куртуа
12
Трент Александр-Арнолд
20
Франсиско Гарсия
30
Гонсало Гарсия
14
Орельен Тшуамени
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
74′
19
Дани Себальос
7
Винисиус Жуниор
66′
31
Хакобо Рамон
22
Антонио Рюдигер
66′
10
Лука Модрич
15
Арда Гюлер
66′
11
Родригу
5
Джуд Беллингем
82′
21
Браим Диас
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
12
3
Удары