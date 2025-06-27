Алонсо отреагировал на выход «Реала» в плей-офф клубного ЧМ

«Мы в восторге от игры, от результата. Теперь мы вышли из группы с первого места и продолжаем борьбу. “Ювентус” — один из исторических клубов Европы. У них хорошая команда, и матч будет действительно тяжелым», — приводит слова Алонсо пресс-служба ФИФА.