Стали известны все пары ⅛ финала клубного ЧМ

Групповой этап турнира не смогли преодолеть три европейские команды: «Порту», «Атлетико» и «Зальцбург». Кроме того, в плей-офф не вышли аргентинские клубы «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», а также «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес» из МЛС.