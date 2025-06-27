Стали известны все пары ⅛ финала клубного ЧМ

В заключительных матчах группы Н лидер, мадридский «Реал», разгромил «Зальцбург» со счетом 3:0 благодаря голам Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде и Гонсало Гарсии, а саудовский «Аль-Хиляль» вышел на второе место, победив мексиканскую «Пачуку» со счетом 2:0.
Последними участниками плей-офф стали мадридский «Реал» и «Аль-Хиляль», благодаря чему сформировалась итоговая сетка турнира.
Расписание матчей ⅛ финала клубного ЧМ:
- 28 июня, 19:00 мск — «Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия)
- 28 июня, 23:00 мск — «Бенфика» (Португалия) — «Челси» (Англия)
- 29 июня, 19:00 мск — «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Интер Майами» (США)
- 29 июня, 23:00 мск — «Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия)
- 30 июня, 22:00 мск — «Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия)
- 1 июля, 04:00 мск — «Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
- 1 июля, 22:00 мск — «Реал Мадрид» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
- 2 июля, 04:00 мск — «Боруссия Дортмунд» (Германия) — «Монтеррей» (Мексика)
Победители этих пар в ¼ финала сыграют друг с другом в порядке, соответствующем расположению матчей в сетке. Так, например, победитель встречи «Палмейрас» — «Ботафого» встретится с победителем пары «Бенфика» — «Челси», а выигравший в поединке «Пари Сен-Жермен» — «Интер Майами» встретится с победителем матча «Фламенго» — «Бавария».
Групповой этап турнира не смогли преодолеть три европейские команды: «Порту», «Атлетико» и «Зальцбург». Кроме того, в плей-офф не вышли аргентинские клубы «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», а также «Сиэтл Саундерс» и «Лос-Анджелес» из МЛС.
Клубный чемпионат мира завершится 13 июля. Финал пройдет на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).
Симоне Индзаги
Хайме Лосано
Салем Аль-Давсари
(Нассер Аль-Давсари)
22′
Маркус Леонарду
(Рубен Невеш)
90′
37
Яссин Буну
11
Маркус Леонарду
8
Рубен Невеш
3
Калиду Кулибали
52′
22
Сергей Милинкович-Савич
16
Нассер Аль-Давсари
20
Жоау Канселу
86′
88
Хамад Аль-Ями
6
Ренан Лоди
45′
71′
24
Мотеб Аль-Арби
77
Филипе Силва Малком
86′
18
Мусаб Аль-Джуваир
29
Салем Аль-Давсари
76′
78
Али Ладжами
87
Хассан Аль-Тамбакти
76′
28
Мохамед Канно
13
Себастиан Хурадо
16
Федерико Перейра
4
Эдуардо Бауэрманн
3
Алонсо Акевес
23
Хосе Саломон Рондон
28
Элиас Монтиэль
2
Серхио Баррето
17′
56′
8
Брайн Гонсалес
14
Карлос Санчес
77′
5
Педро Педраса
12
Алексей Домингес
45′
56′
30
Авилес Уртадо
29
Кенеди
63′
26
Алан Баутиста
18
Агустин Палавесино
77′
9
Иллиан Эрнандес
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
11
Фолы
13
4
Офсайды
3
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти