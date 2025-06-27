«Лацио» подписал правнука Муссолини

«Лацио» нередко называют любимой командой диктатора Бенито Муссолини, а среди его фанатов до сих пор есть сторонники фашизма. Ультрас «Лацио» нередко публично заявляют о своих антисемитских и антифеминистских взглядах. Так, в августе 2018 года фанаты «Лацио» призвали женщин не садится в первые 10 рядов на стадионе клуба в Риме, так как это «священное место». А в 2024 году около сотни фанатов клуба скандировали фашистские кричалки в мюнхенском пивном ресторане «Хофбройхаус» перед ответным матчем ⅛ финала Лиги чемпионов с «Баварией».