«Лацио» подписал правнука Муссолини

22-летний игрок — воспитанник академии «Ромы», который перешел в «Лацио» в 2016 году. «Орлы» отправляли Муссолини в аренду в «Пескару» и «Юве Стабия», а последний активировал опцию выкупа футболиста прошлым летом, после удачного сезона, в котором Муссолини отыграл 37 матчей. Однако Муссолини вернулся в «Лацио», о чем «Юве Стабия» сообщил на официальном сайте. Римский клуб решил воспользоваться правом обратного выкупа игрока.
23 декабря 2024 года болельщики отпраздновали первый гол в карьере правнука Муссолини нацистским приветствием. В январе 2024 года итальянский суд вынес постановил, что подобное приветствие можно выполнять, например, на памятных мероприятиях. Ранее его использовали в Италии при Муссолини, а затем и в гитлеровской Германии.
«Лацио» нередко называют любимой командой диктатора Бенито Муссолини, а среди его фанатов до сих пор есть сторонники фашизма. Ультрас «Лацио» нередко публично заявляют о своих антисемитских и антифеминистских взглядах. Так, в августе 2018 года фанаты «Лацио» призвали женщин не садится в первые 10 рядов на стадионе клуба в Риме, так как это «священное место». А в 2024 году около сотни фанатов клуба скандировали фашистские кричалки в мюнхенском пивном ресторане «Хофбройхаус» перед ответным матчем ⅛ финала Лиги чемпионов с «Баварией».