«МЮ» продлил контракт с 39-летним вратарем Томом Хитоном

Том Хитон — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». На ранних этапах карьеры вратарь регулярно ездил по арендам, пока в 2010 году не ушел в «Кардифф Сити» свободным агентом. В состав «красных дьяволов» Хитон вернулся летом 2021 года. Всего за первую команду «Манчестер Юнайтед» Том Хитон провел три матча, в которых ни разу не пропустил.
В настоящий момент Том Хитон является третьим голкипером «Манчестер Юнайтед» после камерунца Андре Онаны и турка Алтая Байындыра. Однако этим летом в команде ожидаются перемены на вратарской позиции. Вероятнее всего, Андре Онана сменит клуб, а в «МЮ» появится новый основной голкипер. По данным портала Goal, манкунианцы заинтересованы в приобретении вратаря «Ботафого» Джона Виктора. Также в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» есть вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес и первый номер «Лилля» Люка Шевалье.
«Манчестер Юнайтед» завершил прошлый сезон АПЛ на 15-й позиции. Это худшее выступление прославленной команды в Английской Премьер-лиге. До этого худшим местом «красных дьяволов» в турнирной таблице по итогам чемпионата было 8-е в сезоне-2023/24.