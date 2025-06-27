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«МЮ» продлил контракт с 39-летним вратарем Томом Хитоном

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с Томом Хитоном. 39-летний голкипер подписал трудовое соглашением с клубом ещё на один сезон.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Том Хитон — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». На ранних этапах карьеры вратарь регулярно ездил по арендам, пока в 2010 году не ушел в «Кардифф Сити» свободным агентом. В состав «красных дьяволов» Хитон вернулся летом 2021 года. Всего за первую команду «Манчестер Юнайтед» Том Хитон провел три матча, в которых ни разу не пропустил.

В настоящий момент Том Хитон является третьим голкипером «Манчестер Юнайтед» после камерунца Андре Онаны и турка Алтая Байындыра. Однако этим летом в команде ожидаются перемены на вратарской позиции. Вероятнее всего, Андре Онана сменит клуб, а в «МЮ» появится новый основной голкипер. По данным портала Goal, манкунианцы заинтересованы в приобретении вратаря «Ботафого» Джона Виктора. Также в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» есть вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес и первый номер «Лилля» Люка Шевалье.

«Манчестер Юнайтед» завершил прошлый сезон АПЛ на 15-й позиции. Это худшее выступление прославленной команды в Английской Премьер-лиге. До этого худшим местом «красных дьяволов» в турнирной таблице по итогам чемпионата было 8-е в сезоне-2023/24.

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