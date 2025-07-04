Экс-игрок «Зенита» хочет продолжить карьеру в Ла Лиге

Напомним, в июне «Гавр» объявил об уходе Кузяева из клуба. Футболист стал игроком команды летом 2023 года, перейдя из «Зенита». В общей сложности полузащитник провел за французский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. По итогам минувшего сезона «Гавр» занял 15-е место в чемпионате Франции и сохранил место в элитном дивизионе.
«У него уже есть вид на жительство в Испании, а это серьезный плюс при трудоустройстве. Сейчас рассматриваются несколько клубов Ла Лиги. Кузяев хочет остаться в Европе, и Испания — приоритетное направление. Переговоры идут аккуратно, но все планомерно идет к тому, что следующим клубом Далера может стать команда из Ла Лиги», — приводит слова источника знакомого с ситуацией Sport24.
Ранее 32-летний Кузяев выступал за нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Терек» и петербургский «Зенит». Вместе с командой с берегов Невы полузащитник пять раз становился чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды — обладателем Суперкубка страны. В активе Далера Кузяева 51 матч и три забитых мяча за сборную России.