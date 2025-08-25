Главный тренер «Болоньи» возмущен из-за открытого трансферного окна

Главный тренер итальянской «Болоньи» Винченцо Итальяно во время пресс-конференции по итогам матча с «Ромой» назвал безумием то, что трансферное окно открыто после начала сезона. Встреча с «Ромой» завершилась поражением для «Болоньи» со счетом 1:0.
«То, что трансферное окно до сих пор открыто, — это чистое безумие. Игроки разговаривают по телефону со своими агентами прямо перед матчами, игроки пропускают тренировки без разрешения. Это немыслимо. Окно должно быть закрыто до начала сезона», — цитирует слова Итальяно сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, в итальянской Серии А летнее трансферное окно открыто в период с 1 июля по 1 сентября. Зимнее — с 1 января по 2 февраля. Такой же график во Франции и Германии.
После первого тура «Болонья» не набрала очков и находится на 17-м месте в турнирной таблице. Известно, что летом итальянский клуб продлил контракт с Итальяно до 2027 года.
