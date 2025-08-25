Ричмонд
Главный тренер «Болоньи» возмущен из-за открытого трансферного окна

Винченцо Итальяно раскритиковал существующие правила закрытия летнего трансферного окна.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер итальянской «Болоньи» Винченцо Итальяно во время пресс-конференции по итогам матча с «Ромой» назвал безумием то, что трансферное окно открыто после начала сезона. Встреча с «Ромой» завершилась поражением для «Болоньи» со счетом 1:0.

«То, что трансферное окно до сих пор открыто, — это чистое безумие. Игроки разговаривают по телефону со своими агентами прямо перед матчами, игроки пропускают тренировки без разрешения. Это немыслимо. Окно должно быть закрыто до начала сезона», — цитирует слова Итальяно сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, в итальянской Серии А летнее трансферное окно открыто в период с 1 июля по 1 сентября. Зимнее — с 1 января по 2 февраля. Такой же график во Франции и Германии.

После первого тура «Болонья» не набрала очков и находится на 17-м месте в турнирной таблице. Известно, что летом итальянский клуб продлил контракт с Итальяно до 2027 года.

Рома
1:0
Первый тайм: 0:0
Болонья
Футбол, Италия, 1-й тур
23.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Винченцо Итальяно
Голы
Рома
Уэсли Винисиус
53′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
67′
22
Марио Эрмосо
5
Эван Н`Дика
43
Уэсли Винисиус
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
3
Анхелиньо
83′
2
Девайн Ренч
11
Эван Фергюсон
74′
9
Артем Довбик
18
Матиас Соуле
74′
21
Пауло Дибала
92
Стефан Эль-Шаарави
61′
8
Нейл Эль-Айнауи
Болонья
1
Лукаш Скорупски
22
Хараламбос Ликояннис
7
Риккардо Орсолини
28
Николо Камбьяги
26
Джон Лукуми
4
Томмазо Побега
29
Лоренцо Де Сильвестри
72′
20
Надир Зортеа
21
Йенс Одгор
72′
80
Джованни Фаббиан
17
Чиро Иммобиле
30′
9
Сантьяго Кастро
16
Николо Казале
46′
41
Мартин Витик
8
Ремо Фройлер
19′
80′
10
Федерико Бернардески
Статистика
Рома
Болонья
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
4
2
Угловые
2
4
Фолы
15
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
