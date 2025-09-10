Александр Мостовой рассказал, как его обманула «Сельта»

«В “Сельте” меня обманули с контрактом и деньгами. Президент клуба зазвездился до такой степени, что наобещал одного, а когда нужно было выполнять свои обещания, он их не выполнял. За последний год в “Сельте” мне деньги не отдали. В тот сезон я почти не играл, потому что сказал руководству — если не будете платить, я не буду играть. Они затягивали процесс, но так и не выплатили зарплату. Эти обиды не забыты. Деньги за год контракта — это очень большая сумма. Я много лет пытался их отсудить, но не получилось», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».