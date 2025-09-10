Ричмонд
Александр Мостовой рассказал, как его обманула «Сельта»

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, что клуб не рассчитался с ним.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

«В “Сельте” меня обманули с контрактом и деньгами. Президент клуба зазвездился до такой степени, что наобещал одного, а когда нужно было выполнять свои обещания, он их не выполнял. За последний год в “Сельте” мне деньги не отдали. В тот сезон я почти не играл, потому что сказал руководству — если не будете платить, я не буду играть. Они затягивали процесс, но так и не выплатили зарплату. Эти обиды не забыты. Деньги за год контракта — это очень большая сумма. Я много лет пытался их отсудить, но не получилось», — сказал Мостовой в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Александр Мостовой играл за клуб из Виго с 1996-го по 2004 год. Он провел за клуб 290 матчей, в которых забил 72 мяча и сделал 55 результативных передач. На момент завершения карьеры россиянин был лидером в истории «Сельты» по числу матчей за клуб. На данный момент Мостовой находится на третьем месте — его обошли Яго Аспас (528) и Уго Мальо (449).

Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.