Грилиш впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в АПЛ

Грилиш перешел в «Эвертон» из «Манчестер Сити» минувшим летом на правах аренды. В прошлом сезоне он провел за «горожан» 32 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Контракт Грилиша с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.