Грилиш впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в АПЛ

30-летний англичанин провел три матча в АПЛ и отметился четырьмя голевыми передачами — двумя в домашней игре против «Брайтона» (2:0) и двумя в выездной встрече против «Вулверхэмптона» (3:2). Грилиш стал первым игроком в истории «Эвертона», которому удалось сделать две голевые передачи в двух матчах АПЛ подряд.
Примечательно, что это первая подобная награда в карьере Грилиша, который проводит свой девятый полноценный сезон в АПЛ.
На награду лучшему игроку августа также претендовали Юго Экитике, Доминик Собослаи (оба — «Ливерпуль»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Жоао Педро («Челси») и Антуан Семеньо («Борнмут»).
Грилиш перешел в «Эвертон» из «Манчестер Сити» минувшим летом на правах аренды. В прошлом сезоне он провел за «горожан» 32 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Контракт Грилиша с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.
«Эвертон» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков. В субботу, 13 августа, «ириски» дома сыграют с «Астон Виллой». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.