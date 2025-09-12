Казахстанская Премьер-лига с 2026 года расширится до 16 команд

Соответствующее решение было утверждено сегодня на внеочередном заседании Исполнительного комитета КФФ. Изменения вступят в силу в 2026 году.
Изначально по итогам сезона высший дивизион должны были покинуть две худшие команды, а их место занять два лучших клуба Первой лиги. В соответствии с внесенными поправками в регламент турнира по итогам сезона Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги в элиту поднимутся три лучшие команды.
Одновременно с увеличением числа участников в Премьер-лиге возрастет количество туров — с 26 до 30, и число матчей — с 182 до 240.
На данный момент худшей командой казахстанской Премьер-лиги является «Атырау». В Первой лиге лидируют «Каспий», павлодарский «Иртыш» и «Алтай».
Казахстанская Премьер-лига завершится 26 октября. За четыре тура до конца чемпионата в турнирной таблице лидируют «Астана» и «Кайрат», которые на два очка опережают костанайский «Тобол».