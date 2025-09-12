Казахстанская Премьер-лига с 2026 года расширится до 16 команд

Изначально по итогам сезона высший дивизион должны были покинуть две худшие команды, а их место занять два лучших клуба Первой лиги. В соответствии с внесенными поправками в регламент турнира по итогам сезона Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги в элиту поднимутся три лучшие команды.