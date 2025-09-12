Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.80
П2
4.10
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.85
П2
3.15
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.00
П2
9.20
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.57
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53
Футбол. Англия
13.09
Арсенал
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.39
П2
8.50

Казахстанская Премьер-лига с 2026 года расширится до 16 команд

Казахстанская федерация футбола (КФФ) приняла решение увеличить число участников Премьер-лиги с 14 до 16 команд. Об этом сообщает официальный сайт федерации.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: КФФ

Соответствующее решение было утверждено сегодня на внеочередном заседании Исполнительного комитета КФФ. Изменения вступят в силу в 2026 году.

Изначально по итогам сезона высший дивизион должны были покинуть две худшие команды, а их место занять два лучших клуба Первой лиги. В соответствии с внесенными поправками в регламент турнира по итогам сезона Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги в элиту поднимутся три лучшие команды.

Одновременно с увеличением числа участников в Премьер-лиге возрастет количество туров — с 26 до 30, и число матчей — с 182 до 240.

На данный момент худшей командой казахстанской Премьер-лиги является «Атырау». В Первой лиге лидируют «Каспий», павлодарский «Иртыш» и «Алтай».

Казахстанская Премьер-лига завершится 26 октября. За четыре тура до конца чемпионата в турнирной таблице лидируют «Астана» и «Кайрат», которые на два очка опережают костанайский «Тобол».