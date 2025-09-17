Ричмонд
Мбаппе не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не планирует присутствовать на церемонии вручения награды «Золотой мяч». Об этом сообщает CBS Sports.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Мероприятие пройдет 22 сентября в Париже. Главным фаворитом на самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе является вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле.

«Чтобы взять этот приз, мне нужно выигрывать командные трофеи. Когда мы это сделаем — тогда и посмотрим насчет “Золотого мяча”. Я буду рад, если приз получит Дембеле. Он мой друг, я всегда готов его поддерживать. Но за церемонией я буду наблюдать по телевизору», — сказал Мбаппе.

Килиан Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 64 матча во всех турнирах, в которых забил 50 мячей и отдал шесть голевых передач. В своем дебютном сезоне за «Реал» Мбаппе помог мадридскому клубу выиграть два трофея — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Барселону» на два балла. В субботу, 20 сентября, «сливочные» дома сыграют против «Эспаньола». Начало матча — в 17:15 по московскому времени.