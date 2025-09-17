Мбаппе не приедет на церемонию вручения «Золотого мяча»

Мероприятие пройдет 22 сентября в Париже. Главным фаворитом на самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе является вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле.
«Чтобы взять этот приз, мне нужно выигрывать командные трофеи. Когда мы это сделаем — тогда и посмотрим насчет “Золотого мяча”. Я буду рад, если приз получит Дембеле. Он мой друг, я всегда готов его поддерживать. Но за церемонией я буду наблюдать по телевизору», — сказал Мбаппе.
Килиан Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 64 матча во всех турнирах, в которых забил 50 мячей и отдал шесть голевых передач. В своем дебютном сезоне за «Реал» Мбаппе помог мадридскому клубу выиграть два трофея — Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая «Барселону» на два балла. В субботу, 20 сентября, «сливочные» дома сыграют против «Эспаньола». Начало матча — в 17:15 по московскому времени.