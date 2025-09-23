Чемпионат Португалии. Перенесенный матч 1-го тура. «Бенфика» — «Риу Аве»

Лиссабонцы в этом сезоне славятся крепкой обороной. Основной голкипер команд украинец Анатолий Трубин в 9 матчах сезона-2025/26 7 раз сыграл «на ноль». В центре обороны «Бенфики» играют 37-летний Николас Отмаменди и 21-летний Антониу Силва. На флангах обороны — швед Даль и босниец Дедич. В полузащите чаще выходят колумбиец Ричард Риос и аргентинец Энцо Барренечеа, украинец Георгий Судаков и норвежец Фредрик Аурснес. А в атаке — грек Павлидис и хорват Иванович.