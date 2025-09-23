Чемпионат Португалии. Перенесенный матч 1-го тура. «Бенфика» — «Риу Аве»

«Бенфика» проведет второй матч после возвращения Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба. В первом матче «орлы» на выезде разгромили АВС. В случае успеха «Бенфика» поднимается на второе место в турнирной таблице и будет уступать лидирующему «Порту» лишь два балла.
Лиссабонцы в этом сезоне славятся крепкой обороной. Основной голкипер команд украинец Анатолий Трубин в 9 матчах сезона-2025/26 7 раз сыграл «на ноль». В центре обороны «Бенфики» играют 37-летний Николас Отмаменди и 21-летний Антониу Силва. На флангах обороны — швед Даль и босниец Дедич. В полузащите чаще выходят колумбиец Ричард Риос и аргентинец Энцо Барренечеа, украинец Георгий Судаков и норвежец Фредрик Аурснес. А в атаке — грек Павлидис и хорват Иванович.
«Риу Аве» занимает 15-е место и находятся в зоне стыковых матчей. Подопечным Сотириса Силайдопулоса пока не удалось познать вкус победы в новом сезоны Примейры — три ничьи и два поражения. Лидером команды является бразилец Клейтон. 26-летний нападающий летом перешел в клуб с берегов реки Аве из «Васко да Гама». Клейтон — лучший бомбардир команды, на его счету 5 мячей в 5 матчах чемпионата Португалии.
Эксперты считают, что «Бенфика» одержит уверенную победу над аутсайдером. В последний раз «Риу Аве» побеждал «Бенфику» в 2017 году. А последние 15 матчей между сегодняшними соперниками 14 раз завершались победой лиссабонцев, и лишь один раз «Риу Аве» удалось добыть ничью.