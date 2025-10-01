«Шанхай Шэньхуа» упустил победу в матче Лиги чемпионов

Встреча второго тура Лиги чемпионов АФК состоялась в Шанхае тзавершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол на 48‑й минуте забил Луис Асуэ, у гостей отличился Густав Людвигсон (62).
В первом туре подопечные Слуцкого уступили на выезде «Канвону», еще одному клубу из Южной Кореи. «Шанхай Шэньхуа» занимает девятое место в таблице Восточной конференции азиатской Лиги чемпионов. В следующем туре китайская команда 22 октября примет «Сеул». Также на этой стадии турнира подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть с такими клубами как «Джохор Дарул Тазим».(Малайзия), «Виссел Кобе», «Санфречче Хиросима» и «Матида Зельвия» (все — Япония), а также «Бурирам Юнайтед» (Таиланд).
Слуцкий возглавляет «Шанхай» с начала 2024 года. Российский специалист плодотворно провел два сезона с командой, заработав два трофея Суперкубка Китая и недавно продлил контракт с «Шанхаем». В сезоне-2024 чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занял второе место. Команда Леонида Слуцкого набрала 77 очков за 30 игр. От чемпионов «Шанхай Порт» ее отделил всего один балл.
Клубную карьеру Леонид провел в СССР, где играл за «МЦОП-Волгоградец», городищенскую «Звезду» и «МЦОП-Судостроитель». Более насыщенной для него стала тренерская карьера. Ранее Слуцкий работал в казанском «Рубине», нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», сборной России, московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов» и в других клубах. Всего он успел поработать в 14 клубах.