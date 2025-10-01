«Шанхай Шэньхуа» упустил победу в матче Лиги чемпионов

В первом туре подопечные Слуцкого уступили на выезде «Канвону», еще одному клубу из Южной Кореи. «Шанхай Шэньхуа» занимает девятое место в таблице Восточной конференции азиатской Лиги чемпионов. В следующем туре китайская команда 22 октября примет «Сеул». Также на этой стадии турнира подопечным Леонида Слуцкого предстоит сыграть с такими клубами как «Джохор Дарул Тазим».(Малайзия), «Виссел Кобе», «Санфречче Хиросима» и «Матида Зельвия» (все — Япония), а также «Бурирам Юнайтед» (Таиланд).