Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Мх
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.42
П2
4.06
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.19
П2
12.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.60
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.71
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.35
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Циндао» в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Циндао Вест Кост» со счетом 2:1, забив победный гол, когда соперник остался вдевятером.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили У Си (20-я минута, с пенальти) и Юй Ханьчао (58). У проигравших отличился Матеус Пейнс (13). «Циндао» заканчивал матч вдевятером после удалений защитника Сунь Цзе (38) и полузащитника Чжан Чендуна (45).

«Шанхай Шэньхуа» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице за три тура до финиша чемпионата. Вперед «Шанхай Порт» (60) и «Чэнду Жунчэн» (58).

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 26 октября примет «Далянь Инбо».

Слуцкий плодотворно провел два сезона с командой, заработав два трофея Суперкубка Китая и договорился продолжить сотрудничество. В сезоне-2024 чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занял второе место. Команда Леонида Слуцкого набрала 77 очков за 30 игр. От чемпионов «Шанхай Порт» ее отделял один балл.

Клубную карьеру Леонид провел в СССР, где играл за «МЦОП-Волгоградец», городищенскую «Звезду» и «МЦОП-Судостроитель». Более насыщенной для него стала тренерская карьера. Ранее Слуцкий работал в казанском «Рубине», нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», сборной России, московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов» и в других клубах. Всего он успел поработать в 14 клубах.