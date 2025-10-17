«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Циндао» в чемпионате Китая

В составе победителей голы забили У Си (20-я минута, с пенальти) и Юй Ханьчао (58). У проигравших отличился Матеус Пейнс (13). «Циндао» заканчивал матч вдевятером после удалений защитника Сунь Цзе (38) и полузащитника Чжан Чендуна (45).
«Шанхай Шэньхуа» набрал 57 очков и занимает третье место в турнирной таблице за три тура до финиша чемпионата. Вперед «Шанхай Порт» (60) и «Чэнду Жунчэн» (58).
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 26 октября примет «Далянь Инбо».
Слуцкий плодотворно провел два сезона с командой, заработав два трофея Суперкубка Китая и договорился продолжить сотрудничество. В сезоне-2024 чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занял второе место. Команда Леонида Слуцкого набрала 77 очков за 30 игр. От чемпионов «Шанхай Порт» ее отделял один балл.
Клубную карьеру Леонид провел в СССР, где играл за «МЦОП-Волгоградец», городищенскую «Звезду» и «МЦОП-Судостроитель». Более насыщенной для него стала тренерская карьера. Ранее Слуцкий работал в казанском «Рубине», нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», сборной России, московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов» и в других клубах. Всего он успел поработать в 14 клубах.