Матч «Интер» — «Милан» 23 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

После 11 туров «Интер» лидирует в итальянской Серии А в неожиданном соперничестве с «Ромой», которая набрала столько же очков. Новый главный тренер черно-синих Кристиан Киву пока оправдывает возложенные на него надежды после летней отставки Симоне Индзаги. Еще лучше чемпионата Италии «Интер» выглядит в Лиге чемпионов, где после четырех туров входит в лидирующую тройку клубов, которые выиграли все проведенные матчи. Однако «Милан», куда вернулся Массимилиано Аллегри, тоже весьма неплох: красно-черная команда отстает от черно-синей всего на 3 очка, а значит, нас ждет по-настоящему жаркое миланское дерби. Результаты и расписание чемпионата Италии по футболу вы можете найти здесь.
К сожалению, в состояние заклятых соперников вносит коррективы пауза на сборные. Ключевые игроки «Интера» Чалханоглу и Дюмфрис получили повреждения, тяжесть которых еще предстоит оценить. У нынешнего «Милана» очень многое зависит от ветерана-новичка Луки Модрича, для которого это будет первое миланское дерби в богатой на события карьере. 40-летний полузащитник тоже мотался в сборную Хорватии. Вовремя восстановились Пулишич и Рабьо, что ставит под вопрос статус «Интера» как явного фаворита. Не забудем и то, что у «Милана», оставшегося без еврокубков в этом сезоне, менее напряженный календарь матчей. А именно плотный график был причиной проблем «Интера» Индзаги в прошлом сезоне.
Тем не менее, букмекеры видят фаворитом лидера чемпионата. На победу «Интера» принимают ставки с коэффициентом 2,01, а на выигрыш «Милана» — 3,95. На ничью можно поставить за 3,60.