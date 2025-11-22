Матч «Интер» — «Милан» 23 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.70
П2
2.65
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.90
П2
2.90
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
2.80
П2
7.30
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.00
П2
3.30
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
4.10
П2
3.45
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
1.12
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.75
П2
16.00
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.12
П2
4.30
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
3.33
X
3.78
П2
2.15
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.90
П2
2.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.03
П2
4.86
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.59
П2
3.72
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.38
П2
3.75
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.20
П2
7.17
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.59
X
3.75
П2
1.83
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.49
П2
7.30
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.77
П2
3.29
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.31
П2
2.63
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.93
X
3.41
П2
2.07
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.82
П2
2.06
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.70
П2
2.48
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.80
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.81
П2
2.68
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.27
П2
3.36
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.37
П2
8.00
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Матч «Интер» — «Милан» 23 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 23 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Италии по футболу между «Интером» и «Миланом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Игра начнется в 22:45 мск и пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Главный арбитр встречи — Симоне Соцца. Игру «Интер» — «Милан» в прямом эфире покажет «Матч! Футбол».

После 11 туров «Интер» лидирует в итальянской Серии А в неожиданном соперничестве с «Ромой», которая набрала столько же очков. Новый главный тренер черно-синих Кристиан Киву пока оправдывает возложенные на него надежды после летней отставки Симоне Индзаги. Еще лучше чемпионата Италии «Интер» выглядит в Лиге чемпионов, где после четырех туров входит в лидирующую тройку клубов, которые выиграли все проведенные матчи. Однако «Милан», куда вернулся Массимилиано Аллегри, тоже весьма неплох: красно-черная команда отстает от черно-синей всего на 3 очка, а значит, нас ждет по-настоящему жаркое миланское дерби. Результаты и расписание чемпионата Италии по футболу вы можете найти здесь.

К сожалению, в состояние заклятых соперников вносит коррективы пауза на сборные. Ключевые игроки «Интера» Чалханоглу и Дюмфрис получили повреждения, тяжесть которых еще предстоит оценить. У нынешнего «Милана» очень многое зависит от ветерана-новичка Луки Модрича, для которого это будет первое миланское дерби в богатой на события карьере. 40-летний полузащитник тоже мотался в сборную Хорватии. Вовремя восстановились Пулишич и Рабьо, что ставит под вопрос статус «Интера» как явного фаворита. Не забудем и то, что у «Милана», оставшегося без еврокубков в этом сезоне, менее напряженный календарь матчей. А именно плотный график был причиной проблем «Интера» Индзаги в прошлом сезоне.

Тем не менее, букмекеры видят фаворитом лидера чемпионата. На победу «Интера» принимают ставки с коэффициентом 2,01, а на выигрыш «Милана» — 3,95. На ничью можно поставить за 3,60.

Футбол. Италия
23.11
Интер
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.61
П2
4.00