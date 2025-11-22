Матч «Интер» — «Милан» 23 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

К сожалению, в состояние заклятых соперников вносит коррективы пауза на сборные. Ключевые игроки «Интера» Чалханоглу и Дюмфрис получили повреждения, тяжесть которых еще предстоит оценить. У нынешнего «Милана» очень многое зависит от ветерана-новичка Луки Модрича, для которого это будет первое миланское дерби в богатой на события карьере. 40-летний полузащитник тоже мотался в сборную Хорватии. Вовремя восстановились Пулишич и Рабьо, что ставит под вопрос статус «Интера» как явного фаворита. Не забудем и то, что у «Милана», оставшегося без еврокубков в этом сезоне, менее напряженный календарь матчей. А именно плотный график был причиной проблем «Интера» Индзаги в прошлом сезоне.