Бывший футболист сборной Бельгии умер в возрасте 54 лет

Экс-защитник бельгийской национальной сборной по футболу Глен Де Бук скончался в возрасте 54 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

О смерти Глена Де Бука пресс-служба бельгийского клуба «Кортрейк», который был его последним местом работы.

Де Бук 5 декабря потерял сознание дома, был доставлен в больницу, где впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

В качестве игрока Де Бук трижды становился чемпионом Бельгии в составе «Андерлехта» — в 2000, 2001, 2004 годах.

В составе сборной Бельгии Де Бук провел 36 матчей, отметившись одним забитым мячом. Он принимал участие в двух чемпионатах мира — в 1998 году во Франции и в 2002-м в Японии и Южной Корее. В 1998 году бельгийская команда не смогла преодолеть групповой этап, а в 2002 году дошла до ⅛ финала, где уступила будущему чемпиону — сборной Бразилии (0:2). В 2002 году сборная Бельгии играла в одной группе с Россией, матч между этими командами завершился победой бельгийцев со счетом 3:2. Де Бук провел на поле все 90 минут этого матча.

После завершения карьеры в 2005 году он работал тренером. Под руководством Де Бука «Серкль Брюгге» дошел до финала Кубка Бельгии в сезоне-2009/10. В «Кортрейке» он работал с октября по декабрь 2023 года.