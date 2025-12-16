«Борнмут» первым забил 3 гола в трех матчах подряд на «Олд Траффорд»

«Это очень разочаровывающе. Матч получился сумасшедшим. Может показаться, что мы потеряли два очка во втором тайме, но, на мой взгляд, мы упустили их еще в первой половине встречи. В итоге мы заслуживали большего. Для всех, кто смотрел матч дома, это была зрелищная игра.



Люди, особенно на “Олд Траффорд”, хотят, чтобы победы, но также хотят вдохновения — видеть команду, играющую в хороший футбол. В определенные моменты нам это удавалось. Это было хорошее выступление, но нужно быть более хладнокровными в завершении, потому что мы создали очень много моментов. Нужно научиться доводить такие матчи до победы, потому что это происходит слишком часто. Это часть процесса. Стараемся делать все наилучшим образом, но в какие-то моменты этого оказывается недостаточно», — приводит слова Аморима beIN Sports.