«Борнмут» первым забил 3 гола в трех матчах подряд на «Олд Траффорд»

Накануне «Борнмут» в гостях сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура чемпионата Англии (4:4). До этого «Борнмут» трижды победил на арене «МЮ» со счетом 3:0 в декабре 2024-го и 2023 года, а также в январе 2023 года.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал результат встречи.
«Это очень разочаровывающе. Матч получился сумасшедшим. Может показаться, что мы потеряли два очка во втором тайме, но, на мой взгляд, мы упустили их еще в первой половине встречи. В итоге мы заслуживали большего. Для всех, кто смотрел матч дома, это была зрелищная игра.
Люди, особенно на “Олд Траффорд”, хотят, чтобы победы, но также хотят вдохновения — видеть команду, играющую в хороший футбол. В определенные моменты нам это удавалось. Это было хорошее выступление, но нужно быть более хладнокровными в завершении, потому что мы создали очень много моментов. Нужно научиться доводить такие матчи до победы, потому что это происходит слишком часто. Это часть процесса. Стараемся делать все наилучшим образом, но в какие-то моменты этого оказывается недостаточно», — приводит слова Аморима beIN Sports.
«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» располагается на 13-й строчке, в активе команды 21 балл. В следующем туре «МЮ» 21 декабря сыграет с «Астон Виллой». «Борнмут» 20 декабря примет «Бернли».