День в истории: 22 января 1973 года родился Рожерио Сени — вратарь-голеадор

Для большинства голкипер — последний рубеж, игрок, чья задача спасать, а не забивать. Но Сени стал исключением, превратившись в настоящего вратаря-голеадора. Его карьеру в бразильском «Сан-Паулу» можно считать уникальной: свыше ста голов (131), точные штрафные, уверенные пенальти и хладнокровие, от которого терялись даже опытные защитники соперников.