Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
1.92
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.00
П2
33.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
2
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
5.30
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
18.00
X
4.50
П2
1.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
2
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
21.00
X
6.70
П2
1.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

День в истории: 22 января 1973 года родился Рожерио Сени — вратарь-голеадор

22 января 1973 года родился Рожерио Сени — человек, чье имя навсегда изменило представление о роли вратаря.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Для большинства голкипер — последний рубеж, игрок, чья задача спасать, а не забивать. Но Сени стал исключением, превратившись в настоящего вратаря-голеадора. Его карьеру в бразильском «Сан-Паулу» можно считать уникальной: свыше ста голов (131), точные штрафные, уверенные пенальти и хладнокровие, от которого терялись даже опытные защитники соперников.

Сени дебютировал в начале 1990-х, но по-настоящему раскрылся во второй половине десятилетия, когда начал регулярно исполнять стандарты. Вратарь, который подходит к мячу, чтобы пробить штрафной, — зрелище, превращающее матчи в событие. При этом бразилец оставался надежным стражем ворот, выигрывал клубный чемпионат мира, Кубок Либертадорес и множество национальных титулов.

Рожерио Сени стал символом смелости и нестандартного подхода в футболе. Его день рождения — отличный повод вспомнить игрока, доказавшего, что даже голкипер может стать легендарным бомбардиром, если верит в собственный талант и не боится ломать стереотипы.