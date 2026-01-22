День в истории: 22 января 1973 года родился Рожерио Сени — вратарь-голеадор

Для большинства голкипер — последний рубеж, игрок, чья задача спасать, а не забивать. Но Сени стал исключением, превратившись в настоящего вратаря-голеадора. Его карьеру в бразильском «Сан-Паулу» можно считать уникальной: свыше ста голов (131), точные штрафные, уверенные пенальти и хладнокровие, от которого терялись даже опытные защитники соперников.
Сени дебютировал в начале 1990-х, но по-настоящему раскрылся во второй половине десятилетия, когда начал регулярно исполнять стандарты. Вратарь, который подходит к мячу, чтобы пробить штрафной, — зрелище, превращающее матчи в событие. При этом бразилец оставался надежным стражем ворот, выигрывал клубный чемпионат мира, Кубок Либертадорес и множество национальных титулов.
Рожерио Сени стал символом смелости и нестандартного подхода в футболе. Его день рождения — отличный повод вспомнить игрока, доказавшего, что даже голкипер может стать легендарным бомбардиром, если верит в собственный талант и не боится ломать стереотипы.