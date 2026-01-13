Источник: «Манчестер Юнайтед» нашел нового главного тренера

По информации источника, 44-летний Кэррик будет руководить «МЮ» до конца текущего сезона. Ранее он входил в тренерский штаб Уле-Гуннара Сульшера, который возглавлял «красных дьяволов» с 2018-го по 2021 год. После ухода норвежского специалиста Кэррик был назначен и.о. главного тренера.
Последним местом работы экс-игрока «МЮ» Кэррика был «Мидлсбро», который он покинул летом 2025 года.
Майкл Кэррик в качестве игрока выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006-го по 2018 год. В составе клуба футболист пять раз стал чемпионом Англии, шесть раз выиграл Суперкубок страны, дважды выиграл Кубок лиги. Также он стал победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги Европы.
Напомним, «МЮ» объявил об увольнении Рубена Аморима с поста главного тренера 5 января. Аморим был наставником команды с ноября 2024 года. Под его руководством «красные дьяволы» дошли до финала Лиги Европы, где уступили английскому «Тоттенхэму». В прошлом сезоне клуб занял 15-е место в чемпионате Англии. После 21 тура текущего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции, набрав 32 очка. Лидером чемпионата является лондонский «Арсенал» с 49 баллами.