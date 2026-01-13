Болельщик бесплатно попал на стадион, переодевшись в сантехника

11 января в Абердине местный клуб принимал один из сильнейших клубов Шотландии — «Глазго Рейнджерс». Болельщик команды из Глазго не смог достать билет на данную встречу и решил вопрос нестандартным образом.
Фанат пришел на стадион «Абердина» за два часа до матча. Он взял с собой вантуз и набор инструментов и сказал, что его вызвали как сантехника. У охраны стадиона находчивый болельщик не вызвал подозрений.
«Глазго Рейнджерс» в итоге одержал победу со счетом 2:0. После 22 туров в Шотландской Премьер-лиге лидирует «Хартс». Команда из Эдинбурга набрал 47 очков и опережает «Рейнджерс» на три балла, имея при этом матч в запасе.
В Шотландии последние 40 лет неизменно побеждала команда из Глазго — «Селтик» или «Рейнджерс». В последний раз чемпионом Шотландии становился другой клуб в сезоне-1984/85. Тогда чемпионом стал «Абердин» под руководством Алекса Фергюсона.