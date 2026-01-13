Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди

Известно, что Маккриди начинал карьеру в любительском футбольном клубе. В «Челси» атакующий полузащитник пришел в возрасте 22 лет, в 1962 году. Вместе с командо он стал обладателем Кубка Англии, Кубка футбольной лиги и Кубка обладателей кубков. За всю карьеру в Англии он забил пять мячей, в том числе победный гол в финале Кубка футбольной лиги в 1965 году. Его путь в «Челси» завершился в 1973, а уже в 1975—1977, он вернулся к лондонцам в качестве тренера.



Отметим, что Маккриди в качестве главного тренера «Челси» провел всего два года, но за это время успел практически с нуля выстроить команду из молодых игроков. В то время клуб переживал финансовые трудности, не был способен покупать игроков и даже в связи с этим не смог избежать вылета во Второй дивизион. Это не помешало Эдди поднять команду обратно в Первый дивизион в 1977 году. В отставку шотландец ушел при странных обстоятельствах: он попросил вместо призовых за выход в лигу выше, подарить ему автомобиль, ему отказали, и он уволился. Позже ему предложили вернуться обратно, но Маккриди не стал этого делать.